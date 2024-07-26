https://sarabic.ae/20240726/حيازات-العملات-المشفرة-في-دول-حول-العالم-1091153434.html
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
سبوتنيك عربي
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
2024-07-26T14:50+0000
2024-07-26T14:50+0000
2024-07-26T14:50+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1a/1091152061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f56eb25afbc54f827eac32ae0ee43c21.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1a/1091152061_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6763b912f63b0b0e0ac786019ad169f2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
أصبحت العملة المشفرة أكثر شيوعًا وستصل عملة البيتكوين إلى مستويات عالية جديدة في عام 2024. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في دول العالم المختلفة، وأفضل 10 دول من حيث ملكية العملات المشفرة في دول الشرق الأوسط.