https://sarabic.ae/20240726/خبير-عسكري-بريطاني-المفاوضات-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-قد-تبدأ-خلال-الأشهر-القليلة-المقبلة---1091155161.html

خبير عسكري بريطاني: المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة

خبير عسكري بريطاني: المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T15:17+0000

2024-07-26T15:17+0000

2024-07-26T15:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن "الشلل التام" يسود الغرب بسبب عدم قدرة القادة الأوروبيين على تغيير مواقفهم بناء على الوضع في الجبهة.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأربعاء الفائت، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن كييف مستعدة للتفاوض مع روسيا.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ. وفي الوقت نفسه، فرضت كييف في وقت سابق حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي، وتجاهلت تصريحات موسكو حول استعدادها لإجراء حوار.

https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-تحرر-الطريق-الذي-يربط-بين-كوبيانسك-وسفاتوفو-والعديد-من-القرى-الواقعة-على-طول-الخط-1091151091.html

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