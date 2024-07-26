https://sarabic.ae/20240726/خبير-عسكري-بريطاني-المفاوضات-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-قد-تبدأ-خلال-الأشهر-القليلة-المقبلة---1091155161.html
خبير عسكري بريطاني: المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة
خبير عسكري بريطاني: المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T15:17+0000
2024-07-26T15:17+0000
2024-07-26T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن "الشلل التام" يسود الغرب بسبب عدم قدرة القادة الأوروبيين على تغيير مواقفهم بناء على الوضع في الجبهة.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأربعاء الفائت، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن كييف مستعدة للتفاوض مع روسيا.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ. وفي الوقت نفسه، فرضت كييف في وقت سابق حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي، وتجاهلت تصريحات موسكو حول استعدادها لإجراء حوار.
https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-تحرر-الطريق-الذي-يربط-بين-كوبيانسك-وسفاتوفو-والعديد-من-القرى-الواقعة-على-طول-الخط-1091151091.html
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روسيا
خبير عسكري بريطاني: المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن "الشلل التام" يسود الغرب بسبب عدم قدرة القادة الأوروبيين على تغيير مواقفهم بناء على الوضع في الجبهة.
وأشار الخبير العسكري إلى أنه "بالنظر إلى حالة جبهات القتال والحقائق السياسية الجديدة في الولايات المتحدة، هناك احتمال كبير بأن يجد الأوروبيون أنفسهم في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة المقبلة في طريق مسدود، وهذا سيجبر الأوكرانيين على دخول مفاوضات السلام".
ووفقا للخبير، فقد أدرك نظام كييف بالفعل أنه يخسر في الصراع ويبحث بشدة عن مخرج. وأضاف المحلل أنه في الوقت نفسه، لحل الصراع، سيتعين على أوكرانيا عاجلاً أم آجلاً تقديم تنازلات.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأربعاء الفائت، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن كييف مستعدة للتفاوض مع روسيا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ. وفي الوقت نفسه، فرضت كييف في وقت سابق حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي، وتجاهلت تصريحات موسكو حول استعدادها لإجراء حوار.