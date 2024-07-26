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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/سفير-بكين-بواشنطن-الأزمة-الأوكرانية-لا-ينبغي-أن-تمثل-مشكلة-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1091134056.html
سفير بكين بواشنطن: الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن تمثل مشكلة في العلاقات الصينية الأمريكية
سفير بكين بواشنطن: الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن تمثل مشكلة في العلاقات الصينية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ بأن الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن تمثل مشكلة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الصراع بين القوتين... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T01:20+0000
2024-07-26T01:20+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال فنغ في حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني: "الصراع الأوكراني ليس ولا ينبغي أن يصبح عقبة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. الوقف المبكر لإطلاق النار يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية".وأكد أن بكين وواشنطن بحاجة إلى "تقدير السلام واتباع طريق عدم المواجهة"، مشيرًا إلى أن التقدم في العلاقات بين البلدين كان صعبًا تاريخيًا، وأن "أي صراع أو مواجهة سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها سواء بالنسبة للبلدين أو للعالم أجمع".وأضاف: "نحن نختار الانفتاح والتعاون العالمي والازدهار والصالح العام. ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا في هذا الاتجاه".وتابع: "الصين تريد أن تكون صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة، نحن لا نلعب لعبة ضد الولايات المتحدة ولا ننوي التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".وشدد السفير الصيني على أن بكين تتوقع نهجًا مماثلًا من واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بـ"قضية تايوان"، التي تظل مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين البلدين.وكانت الصين قد دعت الولايات المتحدة في مارس الماضي إلى الكف عما وصفتها بـ"دبلوماسية الميكروفون" فيما يتعلق بقضايا الحد من الأسلحة، تعليقًا على الاقتراح الأمريكي بإجراء محادثات ثنائية للحد من الأسلحة مع الصين وروسيا.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين: "الصين والولايات المتحدة لديهما قنوات للحوار بشأن الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، وعلى واشنطن أن تتوقف عن دبلوماسية الميكروفونات".وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه يتعين على الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية أن تخفضها لتعزيز عملية الحد من الأسلحة الدولية.وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أكد في وقت سابق خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن استقرار وتحسين العلاقات بين بكين وواشنطن يلبي المصالح الأساسية للبلدين.ونقل التلفزيون الصيني عن وانغ يي قوله: "يجب أن نتصرف بمسؤولية تجاه العالم والتاريخ والشعب، وأن نعزز فعليًا استقرار وتحسين العلاقات الصينية الأمريكية على أساس المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي سيعود بالفائدة على الجانبين التي طرحها الرئيس شي جين بينغ".
https://sarabic.ae/20240724/أوكرانيا-للجانب-الصيني-مستعدون-للتفاوض-مع-روسيا-1091078667.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

سفير بكين بواشنطن: الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن تمثل مشكلة في العلاقات الصينية الأمريكية

01:20 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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صرح السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ بأن الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن تمثل مشكلة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الصراع بين القوتين العظميين سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال فنغ في حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني: "الصراع الأوكراني ليس ولا ينبغي أن يصبح عقبة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. الوقف المبكر لإطلاق النار يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
أوكرانيا للجانب الصيني: مستعدون للتفاوض مع روسيا
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وأكد أن بكين وواشنطن بحاجة إلى "تقدير السلام واتباع طريق عدم المواجهة"، مشيرًا إلى أن التقدم في العلاقات بين البلدين كان صعبًا تاريخيًا، وأن "أي صراع أو مواجهة سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها سواء بالنسبة للبلدين أو للعالم أجمع".
وأضاف: "نحن نختار الانفتاح والتعاون العالمي والازدهار والصالح العام. ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا في هذا الاتجاه".
وتابع: "الصين تريد أن تكون صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة، نحن لا نلعب لعبة ضد الولايات المتحدة ولا ننوي التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وشدد السفير الصيني على أن بكين تتوقع نهجًا مماثلًا من واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بـ"قضية تايوان"، التي تظل مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين البلدين.
وكانت الصين قد دعت الولايات المتحدة في مارس الماضي إلى الكف عما وصفتها بـ"دبلوماسية الميكروفون" فيما يتعلق بقضايا الحد من الأسلحة، تعليقًا على الاقتراح الأمريكي بإجراء محادثات ثنائية للحد من الأسلحة مع الصين وروسيا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين: "الصين والولايات المتحدة لديهما قنوات للحوار بشأن الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، وعلى واشنطن أن تتوقف عن دبلوماسية الميكروفونات".
وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه يتعين على الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية أن تخفضها لتعزيز عملية الحد من الأسلحة الدولية.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أكد في وقت سابق خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن استقرار وتحسين العلاقات بين بكين وواشنطن يلبي المصالح الأساسية للبلدين.
ونقل التلفزيون الصيني عن وانغ يي قوله: "يجب أن نتصرف بمسؤولية تجاه العالم والتاريخ والشعب، وأن نعزز فعليًا استقرار وتحسين العلاقات الصينية الأمريكية على أساس المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي سيعود بالفائدة على الجانبين التي طرحها الرئيس شي جين بينغ".
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