https://sarabic.ae/20240726/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مجمعات-ومنشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-خلال-أسبوع-1091148643.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمعات ومنشآت عسكرية أوكرانية مهمة خلال أسبوع
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمعات ومنشآت عسكرية أوكرانية مهمة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق مسؤولية وحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T13:18+0000
2024-07-26T13:18+0000
2024-07-26T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها، أنه "خلال أسبوع، بلغت خسائر العدو نحو 835 عسكريا، ودبابتين، و30 مركبة، و23 مدفع ميدان، من بينها 12 مدفع هاوتز ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، من صنع دول الناتو، بالإضافة إلى ست محطات حرب إلكترونية".وتابعت الدفاع الروسية بالقول إن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت أفرادا ومعدات بينها لواء ميكانيكي، ولواء مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية و3 ألوية دفاع محلية، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 800 عسكري، ودبابة، و5 مركبات قتالية مصفحة، و47 سيارة، و18 مدفع ميدان، بما في ذلك 5 مدافع هاوتزر "ام777" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية، و6 مخازن ذخيرة ميدانية.كما أكدت الوزارة في بيانها أن المنظومات الدفاعية الروسية أسقطت، خلال أسبوع، مروحية طراز "مي-8" و10 صواريخ "أتاكمز" و2 طراز "توتشكا أو" و9 قنابل موجهة و36 قذيفة هيمارس و623 مسيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-توجه-33-ضربة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل-1091147032.html
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روسيا
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمعات ومنشآت عسكرية أوكرانية مهمة خلال أسبوع
13:18 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 26.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق مسؤولية وحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت نحو 835 عسكريًا والعديد من المعدات العسكرية خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها، أنه "خلال أسبوع، بلغت خسائر العدو نحو 835 عسكريا، ودبابتين، و30 مركبة، و23 مدفع ميدان، من بينها 12 مدفع هاوتز ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، من صنع دول الناتو، بالإضافة إلى ست محطات حرب إلكترونية".
وتابعت الدفاع الروسية بالقول إن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت أفرادا ومعدات بينها لواء ميكانيكي، ولواء مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية و3 ألوية دفاع محلية، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 800 عسكري، ودبابة، و5 مركبات قتالية مصفحة، و47 سيارة، و18 مدفع ميدان، بما في ذلك 5 مدافع هاوتزر "ام777" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية، و6 مخازن ذخيرة ميدانية.
كما أكدت الوزارة في بيانها أن المنظومات الدفاعية الروسية أسقطت، خلال أسبوع، مروحية طراز "مي-8" و10 صواريخ "أتاكمز" و2 طراز "توتشكا أو" و9 قنابل موجهة و36 قذيفة هيمارس و623 مسيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.