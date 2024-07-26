عضو "اتحاد رابطة المحللين السياسيين" في سوريا: بوتين والأسد يستشعران خطر إمكانية توسيع الصراع

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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
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https://sarabic.ae/20240726/عضو-اتحاد-رابطة-المحللين-السياسيين-في-سوريا-بوتين-والأسد-يستشعران-خطر-إمكانية-توسيع-الصراع-1091141175.html
عضو "اتحاد رابطة المحللين السياسيين" في سوريا: بوتين والأسد يستشعران خطر إمكانية توسيع الصراع
عضو "اتحاد رابطة المحللين السياسيين" في سوريا: بوتين والأسد يستشعران خطر إمكانية توسيع الصراع
سبوتنيك عربي
وصف عضو اتحاد رابطة المحللين السياسيين في سوريا، سلمان شبيب، "لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو بأنجح اللقاءات". 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T10:03+0000
2024-07-26T10:03+0000
العالم العربي
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الجانبين ناقشا ملفات في غاية الأهمية أبرزها ملف التصعيد في المنطقة، ولو لم تكن القيادة الروسية تملك معطيات دقيقة حول هذا الموضوع لما حذّرت من خطورة الوضع، لا سيّما وأن زيارة الرئيس السوري إلى موسكو تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن".وفي هذا الإطار، كشف شبيب أن "نتنياهو وخلال زيارته إلى "الكونغرس" حصل على ضوء أخضر أمريكي بتوسيع المواجهة والاستمرار بعدوانه، وعليه فقد ناقش الجانبان آلية مجابهة هذه المخاطر". ويأتي ذلك في وقت تردّدت فيه معلومات بحسب عضو اتحاد رابطة المحللين السياسيين في سوريا عن أنّ "حلف "الناتو" يدرس جديا إمكانية فتح جبهات إضافية بوجه روسيا بعد فشل الهجوم الاوكراني، واضعا سوريا في أساس خطته على اعتبار أن روسيا منخرطة في الدفاع عن سوريا ومساندة الجيش السوري في معركته ضد الإرهاب.ولفت شبيب إلى أن "الدور السوري اليوم في المعركة الدائرة في الشرق الأوسط جيد جدا، إذ بقي على عاتق دمشق الإمداد والمساعدة وليس الانخراط المباشر وخصوصا أن طروفها الداخلية معقدة من جهة والخطر المحدق من إسرائيل الساعية الى الاستفراد بالقرار الأمريكي مستغلّة فترة الانتخابات الأمريكية".
https://sarabic.ae/20240726/خبير-لـسبوتنيك-تعليقا-على-لقاء-بوتين-والأسد-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-على-قائمة-الأولويات-1091140503.html
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العالم العربي
العالم العربي

عضو "اتحاد رابطة المحللين السياسيين" في سوريا: بوتين والأسد يستشعران خطر إمكانية توسيع الصراع

10:03 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد أثناء اللقاء في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية، سوريا 7 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد أثناء اللقاء في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية، سوريا 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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حصري
وصف عضو اتحاد رابطة المحللين السياسيين في سوريا، سلمان شبيب، "لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو بأنجح اللقاءات".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الجانبين ناقشا ملفات في غاية الأهمية أبرزها ملف التصعيد في المنطقة، ولو لم تكن القيادة الروسية تملك معطيات دقيقة حول هذا الموضوع لما حذّرت من خطورة الوضع، لا سيّما وأن زيارة الرئيس السوري إلى موسكو تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن".
وفي هذا الإطار، كشف شبيب أن "نتنياهو وخلال زيارته إلى "الكونغرس" حصل على ضوء أخضر أمريكي بتوسيع المواجهة والاستمرار بعدوانه، وعليه فقد ناقش الجانبان آلية مجابهة هذه المخاطر".
Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
خبير لـ"سبوتنيك" تعليقا على لقاء بوتين والأسد: التعاون الاقتصادي والتجاري على قائمة الأولويات
09:56 GMT
ويأتي ذلك في وقت تردّدت فيه معلومات بحسب عضو اتحاد رابطة المحللين السياسيين في سوريا عن أنّ "حلف "الناتو" يدرس جديا إمكانية فتح جبهات إضافية بوجه روسيا بعد فشل الهجوم الاوكراني، واضعا سوريا في أساس خطته على اعتبار أن روسيا منخرطة في الدفاع عن سوريا ومساندة الجيش السوري في معركته ضد الإرهاب.
ولفت شبيب إلى أن "الدور السوري اليوم في المعركة الدائرة في الشرق الأوسط جيد جدا، إذ بقي على عاتق دمشق الإمداد والمساعدة وليس الانخراط المباشر وخصوصا أن طروفها الداخلية معقدة من جهة والخطر المحدق من إسرائيل الساعية الى الاستفراد بالقرار الأمريكي مستغلّة فترة الانتخابات الأمريكية".
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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