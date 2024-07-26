https://sarabic.ae/20240726/مراسل-سبوتنيك-عدوان-أمريكي-يستهدف-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1091161881.html
مراسل سبوتنيك: عدوان أمريكي يستهدف ريف دير الزور شرقي سوريا
مراسل سبوتنيك: عدوان أمريكي يستهدف ريف دير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
قال مراسل "سبوتنيك"، في سوريا، ليل الجمعة/السبت، إن طائرات تابعة للجيش الأمريكي شنت عدوانا جويا على المناطق المحاذية لأحد حقول النفط التي يحتلها. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T22:26+0000
2024-07-26T22:26+0000
2024-07-26T22:26+0000
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأضاف أن ذلك بعد حدث بعد استهداف قوات الجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي التي يحتلها بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسل سبوتنيك: عدوان أمريكي يستهدف ريف دير الزور شرقي سوريا
يتبع
قال مراسل "سبوتنيك"، في سوريا، ليل الجمعة/السبت، إن طائرات تابعة للجيش الأمريكي شنت عدوانا جويا على المناطق المحاذية لأحد حقول النفط التي يحتلها.
وأضاف أن ذلك بعد حدث بعد استهداف قوات الجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي التي يحتلها بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا.