https://sarabic.ae/20240726/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-الأوكرانية-1091135799.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت موقعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في مدينة نيجين الواقعة في مقاطعة... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T05:15+0000
2024-07-26T05:15+0000
2024-07-26T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الضربة نُفذت على موقع أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيجين بمنطقة تشرنيغوف، وكان من بين القتلى ما يصل إلى عشرة مرتزقة أجانب"، مضيفا أن دوي الانفجارات سمع في جميع أنحاء مدينة نيجين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت موقعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في مدينة نيجين الواقعة في مقاطعة تشرنيغوف.
وقال ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الضربة نُفذت على موقع أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيجين بمنطقة تشرنيغوف، وكان من بين القتلى ما يصل إلى عشرة مرتزقة أجانب"، مضيفا أن دوي الانفجارات سمع في جميع أنحاء مدينة نيجين.
وبحسب ليبيديف، تمركزت عناصر المرتزقة في الموقع تحضيرا لعمل ما وتم تحييدهم جميعا، حيث توجهت أكثر من اثنتي عشرة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.