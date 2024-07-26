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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-الأوكرانية-1091135799.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت موقعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في مدينة نيجين الواقعة في مقاطعة... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T05:15+0000
2024-07-26T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075816387_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_30a7010ffa2a5b3b62373c8bc451ac4d.jpg
وقال ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الضربة نُفذت على موقع أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيجين بمنطقة تشرنيغوف، وكان من بين القتلى ما يصل إلى عشرة مرتزقة أجانب"، مضيفا أن دوي الانفجارات سمع في جميع أنحاء مدينة نيجين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية

05:15 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت موقعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في مدينة نيجين الواقعة في مقاطعة تشرنيغوف.
وقال ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الضربة نُفذت على موقع أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيجين بمنطقة تشرنيغوف، وكان من بين القتلى ما يصل إلى عشرة مرتزقة أجانب"، مضيفا أن دوي الانفجارات سمع في جميع أنحاء مدينة نيجين.
وبحسب ليبيديف، تمركزت عناصر المرتزقة في الموقع تحضيرا لعمل ما وتم تحييدهم جميعا، حيث توجهت أكثر من اثنتي عشرة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر-إم" يضرب مقرا للمرتزقة الأجانب ويحيد عددا من المدربين والجنود الأوكرانيين.. فيديو
أمس, 08:50 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والقرم والبحر الأسود وكورسك
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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