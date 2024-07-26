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11:31 GMT
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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11:31 GMT
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خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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https://sarabic.ae/20240726/مصرع-وافدين-في-الكويت-إثر-انهيار-مبنى-حكومي-1091144437.html
مصرع وافدين في الكويت إثر انهيار مبنى حكومي
مصرع وافدين في الكويت إثر انهيار مبنى حكومي
سبوتنيك عربي
لقي اثنان مصرعهما في الكويت، اليوم الجمعة، إثر انهيار مبنى حكومي لا يزال قيد الإنشاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T12:04+0000
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وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن المتوفيين هما وافدان، الأول من مواليد 1988 والثاني من مواليد 1985، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية انتقلت لمعاينة الموقع ومعرفة سبب الانهيار.وأوضح مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية كانت قد أبلغت بوقوع الحادث عند نحو السابعة من صباح اليوم وتبين أن الوافدين كانا ينجزان أعمالا إنشائية وسقط عليهما جدار.يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أنهت تعاقد 9 آلاف وافد خلال أول 3 أشهر من العام الماضي، وذلك بمعدل 3 آلاف وافد كل 30 يوما، وفقا لما كشفت عنه مصادر أمنية كويتية.وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أن غالبية الوافدين الذين تم استبعادهم حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2023، للمصلحة العامة، بينما استبعد جزء منهم بسبب صدور أحكام قضائية تقضى بإبعادهم عن البلاد، أو لتورطهم في جنح وقضايا جنائية.كما لفتت إلى أن المستبعدين من الوافدين، نتيجة تعاطي وترويج المواد المخدرة، سجّل ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الماضي.وكشفت المصادر الأمنية، أن الهند احتلت المرتبة الأولى في أعداد المستبعدين، تلاها في المرتبة الثانية الفلبين، ثم أبناء الجالية السيلانية في المرتبة الثالثة، بينما جاءت مصر في المرتبة الرابعة.
https://sarabic.ae/20240706/الداخلية-الكويتية-تحظر-على-أصحاب-الحسينيات-رفع-الرايات-1090540302.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

مصرع وافدين في الكويت إثر انهيار مبنى حكومي

12:04 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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تابعنا عبر
لقي اثنان مصرعهما في الكويت، اليوم الجمعة، إثر انهيار مبنى حكومي لا يزال قيد الإنشاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن المتوفيين هما وافدان، الأول من مواليد 1988 والثاني من مواليد 1985، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية انتقلت لمعاينة الموقع ومعرفة سبب الانهيار.
وأوضح مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية كانت قد أبلغت بوقوع الحادث عند نحو السابعة من صباح اليوم وتبين أن الوافدين كانا ينجزان أعمالا إنشائية وسقط عليهما جدار.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
الداخلية الكويتية تحظر على "أصحاب الحسينيات" رفع الرايات
6 يوليو, 10:10 GMT
يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أنهت تعاقد 9 آلاف وافد خلال أول 3 أشهر من العام الماضي، وذلك بمعدل 3 آلاف وافد كل 30 يوما، وفقا لما كشفت عنه مصادر أمنية كويتية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أن غالبية الوافدين الذين تم استبعادهم حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2023، للمصلحة العامة، بينما استبعد جزء منهم بسبب صدور أحكام قضائية تقضى بإبعادهم عن البلاد، أو لتورطهم في جنح وقضايا جنائية.
كما لفتت إلى أن المستبعدين من الوافدين، نتيجة تعاطي وترويج المواد المخدرة، سجّل ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الماضي.
وكشفت المصادر الأمنية، أن الهند احتلت المرتبة الأولى في أعداد المستبعدين، تلاها في المرتبة الثانية الفلبين، ثم أبناء الجالية السيلانية في المرتبة الثالثة، بينما جاءت مصر في المرتبة الرابعة.
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