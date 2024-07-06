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الداخلية الكويتية تحظر على "أصحاب الحسينيات" رفع الرايات
الداخلية الكويتية تحظر على "أصحاب الحسينيات" رفع الرايات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أنه يحظر على "أصحاب الحسينيات" رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T10:10+0000
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ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن الداخلية بياناـ قالت فيه إنه "يسمح فقط بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية ويمنع منعا باتا وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب، وإلا سيتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر إقامة أي مسيرات".وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتي، أن القرار "يأتي تزامنا مع بداية شهر محرم وبناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء".وشددت الإدارة على أن "رجال الأمن الكويتي متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية).وطالبت الإدارة الجميع بـ"ضرورة الالتزام بتعليمات الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات والتعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند الحاجة"، مشيرة إلى أنه "سيتم تطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة".وكان جهاز أمن الدولة في الكويت، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "محظور"، لافتا إلى أنهم كانوا يروجون لأفكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف البيان أن أعضاء التنظيم المقبوض عليهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي و أنهم عقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق بأعضاء التنظيم، كما أكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
https://sarabic.ae/20240624/الكويت-تتخذ-إجراءات-لمواجهة-أزمة-الكهرباء-أبرزها-إيقاف-المصانع-في-ساعات-الذروة-1090127610.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

الداخلية الكويتية تحظر على "أصحاب الحسينيات" رفع الرايات

10:10 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أنه يحظر على "أصحاب الحسينيات" رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن الداخلية بياناـ قالت فيه إنه "يسمح فقط بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية ويمنع منعا باتا وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب، وإلا سيتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر إقامة أي مسيرات".
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتي، أن القرار "يأتي تزامنا مع بداية شهر محرم وبناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء".
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وشددت الإدارة على أن "رجال الأمن الكويتي متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية).
وطالبت الإدارة الجميع بـ"ضرورة الالتزام بتعليمات الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات والتعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند الحاجة"، مشيرة إلى أنه "سيتم تطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة".
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وكان جهاز أمن الدولة في الكويت، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "محظور"، لافتا إلى أنهم كانوا يروجون لأفكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن أعضاء التنظيم المقبوض عليهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي و أنهم عقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق بأعضاء التنظيم، كما أكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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