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الكويت... 49 قتيلا وعشرات المصابين في حريق المنقف
الكويت... 49 قتيلا وعشرات المصابين في حريق المنقف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق، الذي نشب بإحدى بنايات مدينة المنقف إلى 49 شخصا، كما أسفر الحادث عن عشرات... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "الوسط" الكويتية، عن مدير الإعلام الأمني، العميد ناصر أبو صليب، قوله إن "هناك إجراءات مشددة ستتخذ بحق مخالفي القانون من ملاك العقار، الذي تعرض للحريق، حيث تعمل الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية على معرفة أسباب وملابسات الحريق والبحث والتعرف على الضحايا الموجودين بالموقع".وكان الحريق قد اندلع في الرابعة والنصف فجر اليوم، حيث نشب في الدور الأول بإحدى بنايات التي يقطنها عدد كبير من عمال إحدى الشركات، فهرع العمال للبحث عن مهرب من النيران والدخان، لكن مع كثافة النيران المتصاعدة للأدوار العليا، سقط عدد كبير من العمال بين قتيل وجريح.وتمكن عناصر الحماية المدنية والإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث بعد 3 دقائق، وإخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.من جانبه، تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، موقع الحريق، حيث شدد على أن البلدية وفرق الإزالة ستتعامل ابتداء من اليوم مع كل المخالفات في العقارات كافة دون توجيه إنذارات مسبقة.وكشف اليوسف أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار، الذي وقع فيه الحريق للتحقيق معه ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.وفي أعقاب الحادث، أرسل العديد من زعماء الدول العربية برقيات التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب الكويت، في ضحايا الحادث، متمنين الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

الكويت... 49 قتيلا وعشرات المصابين في حريق المنقف

19:27 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 19:28 GMT 12.06.2024)
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق، الذي نشب بإحدى بنايات مدينة المنقف إلى 49 شخصا، كما أسفر الحادث عن عشرات المصابين.
ونقلت صحيفة "الوسط" الكويتية، عن مدير الإعلام الأمني، العميد ناصر أبو صليب، قوله إن "هناك إجراءات مشددة ستتخذ بحق مخالفي القانون من ملاك العقار، الذي تعرض للحريق، حيث تعمل الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية على معرفة أسباب وملابسات الحريق والبحث والتعرف على الضحايا الموجودين بالموقع".
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
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وكان الحريق قد اندلع في الرابعة والنصف فجر اليوم، حيث نشب في الدور الأول بإحدى بنايات التي يقطنها عدد كبير من عمال إحدى الشركات، فهرع العمال للبحث عن مهرب من النيران والدخان، لكن مع كثافة النيران المتصاعدة للأدوار العليا، سقط عدد كبير من العمال بين قتيل وجريح.
وتمكن عناصر الحماية المدنية والإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث بعد 3 دقائق، وإخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.
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من جانبه، تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، موقع الحريق، حيث شدد على أن البلدية وفرق الإزالة ستتعامل ابتداء من اليوم مع كل المخالفات في العقارات كافة دون توجيه إنذارات مسبقة.
وكشف اليوسف أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار، الذي وقع فيه الحريق للتحقيق معه ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وفي أعقاب الحادث، أرسل العديد من زعماء الدول العربية برقيات التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب الكويت، في ضحايا الحادث، متمنين الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.
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