https://sarabic.ae/20240726/وزارة-الأوقاف-الكويتية-تنفي-وجود-مصنع-خمور-في-مسجد-1091151682.html

وزارة الأوقاف الكويتية تنفي وجود مصنع خمور في مسجد

وزارة الأوقاف الكويتية تنفي وجود مصنع خمور في مسجد

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الأوقاف الكويتية إشاعة تداولتها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مصنع خمور في مسجد في منطقة القصور، كما تم تداول مقطع فيديو يزعم ذلك. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T14:45+0000

2024-07-26T14:45+0000

2024-07-26T14:45+0000

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وزعم مروجو هذه الإشاعة أن هناك مصنع خمور في عقار وقفي في منطقة القصور خاص بالإمام والمؤذن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، قائلا: "وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تنفي أن يكون العقار المبين بالمقطع المتداول تابع لها، حيث لا يوجد سكن وقفي خاص بالإمام والمؤذن في منطقة القصور ق4، كما لا يوجد أي بلاغ عن وجود مصنع للخمور في مسجد بمنطقة القصور.يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية كانت قد نفت، في يونيو/ حزيران، أنباء متداولة حول الاكتفاء بالآذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة فى مساجد الكويت، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة.وأكدت الوزارة ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة، مشيرة إلى حرصها كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.كما أكدت الوزارة أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين في جميع الفروض الخمسة اليومية ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين ولن يكون هناك اي توجه للاكتفاء بالآذان فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت بدء تخفيف أحمال الكهرباء عن المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لتغطية النقص الذى حدث في الإنتاج الكهربائي لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين.

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