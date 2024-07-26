وزارة الأوقاف الكويتية تنفي وجود مصنع خمور في مسجد
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyatمسجد الإمام الصادق في الكويت الذي فجره تنظيم "داعش" الإرهابي
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat
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نفت وزارة الأوقاف الكويتية إشاعة تداولتها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مصنع خمور في مسجد في منطقة القصور، كما تم تداول مقطع فيديو يزعم ذلك.
وزعم مروجو هذه الإشاعة أن هناك مصنع خمور في عقار وقفي في منطقة القصور خاص بالإمام والمؤذن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، قائلا: "وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تنفي أن يكون العقار المبين بالمقطع المتداول تابع لها، حيث لا يوجد سكن وقفي خاص بالإمام والمؤذن في منطقة القصور ق4، كما لا يوجد أي بلاغ عن وجود مصنع للخمور في مسجد بمنطقة القصور.
الاشاعة— وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) July 25, 2024
انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي يزعم أن هناك مصنع خمور في عقار وقفي بمنطقة القصور خاص بالإمام والمؤذن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الحقيقة
رداً على المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تنفي أن يكون العقار المبين… pic.twitter.com/7vzPxMg5OM
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية كانت قد نفت، في يونيو/ حزيران، أنباء متداولة حول الاكتفاء بالآذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة فى مساجد الكويت، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة.
وأكدت الوزارة ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة، مشيرة إلى حرصها كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.
كما أكدت الوزارة أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين في جميع الفروض الخمسة اليومية ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين ولن يكون هناك اي توجه للاكتفاء بالآذان فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت بدء تخفيف أحمال الكهرباء عن المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لتغطية النقص الذى حدث في الإنتاج الكهربائي لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين.