https://sarabic.ae/20240726/30-طردا-من-البطاطس-طائر-نورس-يمنع-من-دخول-متجر-بريطاني-بسبب-السرقة--فيديو-1091159854.html
"30 طردا من البطاطس"... طائر نورس يمنع من دخول متجر بريطاني بسبب "السرقة" ... فيديو
"30 طردا من البطاطس"... طائر نورس يمنع من دخول متجر بريطاني بسبب "السرقة" ... فيديو
سبوتنيك عربي
مُنع طائر نورس من الدخول إلى متجر "لينديل سنترال" في مدينة دورست البريطانية، بسبب عمليات السرقة المتكررة لأكياس البطاطس بنكهة "الشواء"، إذ سرق الطائر على مدار... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T19:29+0000
2024-07-26T19:29+0000
2024-07-26T19:29+0000
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في البداية، حاول موظفو المتجر إخفاء النكهة المفضلة للطائر خلف النكهات الحارة، لكنه تعلم كيف يعثر على طلبه.وتبين المشاهد لحظة قيام طائر النورس بسرقة أكياس البطاطس من متجر "لينديل سنترال" في مدينة دورست البريطانية.
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نادي الفيديو
"30 طردا من البطاطس"... طائر نورس يمنع من دخول متجر بريطاني بسبب "السرقة" ... فيديو
مُنع طائر نورس من الدخول إلى متجر "لينديل سنترال" في مدينة دورست البريطانية، بسبب عمليات السرقة المتكررة لأكياس البطاطس بنكهة "الشواء"، إذ سرق الطائر على مدار 20 شهرًا، نحو 30 طردًا من البطاطس.
في البداية، حاول موظفو المتجر إخفاء النكهة المفضلة للطائر خلف النكهات الحارة، لكنه تعلم كيف يعثر على طلبه.
مما اضطر مالك المتجر إلى وضع لافتة مكتوب عليها "أبق الباب مغلقًا" لأن طائر النورس يتسكع باستمرار في الخارج، ينتظر أي فرصة للدخول.
وتبين المشاهد لحظة قيام طائر النورس بسرقة أكياس البطاطس من متجر "لينديل سنترال" في مدينة دورست البريطانية.