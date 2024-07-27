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إسرائيل تعترض مسيرة لبنانية ربما كانت تستهدف حقل كاريش للغاز... فيديو
إسرائيل تعترض مسيرة لبنانية ربما كانت تستهدف حقل كاريش للغاز... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة دون طيار انطلقت من لبنان بواسطة زورق صاروخي تابع للبحرية الإسرائيلية بالتعاون مع القوات الجوية. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T07:39+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم اعتراض الطائرة المسيرة فوق المياه الاقتصادية الإسرائيلية.وفي السياق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه غير الواضح ما الذي كانت المسيرة تحاول استهدافه.ووفقا للصحيفة، لم تفعل صفارات الإنذار حيث لم يتم تهديد أي مجتمعات سكانية.من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن المسيّرة التي أسقطت يرجح أنها استخبارية كانت متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش.بينما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وجود اشتباه بإطلاق المسيّرة نحو الحقل ولم يتضح ما إذا ما كانت "مفخخة أم للاستطلاع".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240726/حزب-الله-يعلن-إطلاق-صواريخ-على-مقاتلات-إسرائيلية-واستهداف-موقعين-إسرائيليين-1091141344.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعترض مسيرة لبنانية ربما كانت تستهدف حقل كاريش للغاز... فيديو

07:39 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 07:41 GMT 27.07.2024)
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© Twitter.com
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حصري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة دون طيار انطلقت من لبنان بواسطة زورق صاروخي تابع للبحرية الإسرائيلية بالتعاون مع القوات الجوية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم اعتراض الطائرة المسيرة فوق المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه غير الواضح ما الذي كانت المسيرة تحاول استهدافه.
وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب الله حاول سابقا مهاجمة البنية التحتية البحرية في حقل كاريش للغاز".
ووفقا للصحيفة، لم تفعل صفارات الإنذار حيث لم يتم تهديد أي مجتمعات سكانية.
قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
"حزب الله" يعلن إطلاق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية واستهداف موقعين إسرائيليين
أمس, 10:29 GMT
من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن المسيّرة التي أسقطت يرجح أنها استخبارية كانت متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش.
بينما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وجود اشتباه بإطلاق المسيّرة نحو الحقل ولم يتضح ما إذا ما كانت "مفخخة أم للاستطلاع".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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