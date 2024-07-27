إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت" ، "العفو" الدولية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240727/إيران-ندين-إغلاق-المراكز-الإسلامية-في-ألمانيا-وعلى-برلين-تحمل-العواقب-1091180554.html
إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب
إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب
سبوتنيك عربي
عبرت طهران، اليوم السبت، عن استيائها من إغلاق برلين للمراكز الإسلامية، ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T17:13+0000
2024-07-27T17:13+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089043656_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_d3e4eba3e194c0fd6ee8cdde34ea5498.jpg
وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصال هاتفي بينهما: "نعرب عن استيائنا من الإجراء الأخير وندينه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وردا على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصالها مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إنه "وفقا للقانون، فإنه يمكن لهذه المراكز متابعة حقوقها من خلال الآليات القانونية في ألمانيا". وشددت بيربوك على "ضرورة محاولة إيجاد حلول لحل الخلافات، معربة عن أملها في حل العقبات في العلاقات من خلال الحوار وعبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب الوكالة الإيرانية.وفي يوم الأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، هانز أودو موزيل، بعد أن أغلقت الشرطة الألمانية مركزا إسلاميا، حسبما ذكرت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء.وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن حظرها المركز الإسلامي في هامبورغ.
https://sarabic.ae/20240228/إيران-ترد-على-اتهامات-ألمانيا-لها-بشأن-ملف-حقوق-الإنسان-وتعتبرها-محاولة-عبثية-1086472195.html
إيران
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089043656_272:0:2452:1635_1920x0_80_0_0_6d77dc3b2a5273176d65dcaa0ec15923.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب

17:13 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADAالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
© AFP 2023 / ALEX HALADA
تابعنا عبر
عبرت طهران، اليوم السبت، عن استيائها من إغلاق برلين للمراكز الإسلامية، ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ.
وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصال هاتفي بينهما: "نعرب عن استيائنا من الإجراء الأخير وندينه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وشدد باقري كني أن "إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا هو عمل سياسي تماما، يتماشى مع معاداة الإسلام، وكذلك تأمين مصالح الكيان الصهيوني، ويتعين على الحكومة الألمانية أن تتقبل العواقب المترتبة على ذلك".
وردا على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصالها مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إنه "وفقا للقانون، فإنه يمكن لهذه المراكز متابعة حقوقها من خلال الآليات القانونية في ألمانيا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
إيران ترد على اتهامات ألمانيا لها بشأن ملف حقوق الإنسان وتعتبرها "محاولة عبثية"
28 فبراير, 08:03 GMT
وشددت بيربوك على "ضرورة محاولة إيجاد حلول لحل الخلافات، معربة عن أملها في حل العقبات في العلاقات من خلال الحوار وعبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب الوكالة الإيرانية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، هانز أودو موزيل، بعد أن أغلقت الشرطة الألمانية مركزا إسلاميا، حسبما ذكرت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن حظرها المركز الإسلامي في هامبورغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"17:33 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:40 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزةأمس, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала