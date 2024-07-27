https://sarabic.ae/20240727/إيران-ندين-إغلاق-المراكز-الإسلامية-في-ألمانيا-وعلى-برلين-تحمل-العواقب-1091180554.html
إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب
إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب
سبوتنيك عربي
عبرت طهران، اليوم السبت، عن استيائها من إغلاق برلين للمراكز الإسلامية، ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصال هاتفي بينهما: "نعرب عن استيائنا من الإجراء الأخير وندينه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وردا على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصالها مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إنه "وفقا للقانون، فإنه يمكن لهذه المراكز متابعة حقوقها من خلال الآليات القانونية في ألمانيا". وشددت بيربوك على "ضرورة محاولة إيجاد حلول لحل الخلافات، معربة عن أملها في حل العقبات في العلاقات من خلال الحوار وعبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب الوكالة الإيرانية.وفي يوم الأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، هانز أودو موزيل، بعد أن أغلقت الشرطة الألمانية مركزا إسلاميا، حسبما ذكرت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء.وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن حظرها المركز الإسلامي في هامبورغ.
https://sarabic.ae/20240228/إيران-ترد-على-اتهامات-ألمانيا-لها-بشأن-ملف-حقوق-الإنسان-وتعتبرها-محاولة-عبثية-1086472195.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: ندين إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا وعلى برلين تحمل العواقب
عبرت طهران، اليوم السبت، عن استيائها من إغلاق برلين للمراكز الإسلامية، ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ.
وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصال هاتفي بينهما: "نعرب عن استيائنا من الإجراء الأخير وندينه بشدة"، وفقا لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية.
وشدد باقري كني أن "إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا هو عمل سياسي تماما، يتماشى مع معاداة الإسلام، وكذلك تأمين مصالح الكيان الصهيوني، ويتعين على الحكومة الألمانية أن تتقبل العواقب المترتبة على ذلك".
وردا على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصالها مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إنه "وفقا للقانون، فإنه يمكن لهذه المراكز متابعة حقوقها من خلال الآليات القانونية في ألمانيا".
وشددت بيربوك على "ضرورة محاولة إيجاد حلول لحل الخلافات، معربة عن أملها في حل العقبات في العلاقات من خلال الحوار وعبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب الوكالة الإيرانية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، هانز أودو موزيل، بعد أن أغلقت الشرطة الألمانية مركزا إسلاميا، حسبما ذكرت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن حظرها المركز الإسلامي في هامبورغ.