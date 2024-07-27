https://sarabic.ae/20240727/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر-21-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1091163577.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 21 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 21 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من الأراضي الروسية خلال الليل. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T05:03+0000
2024-07-27T05:03+0000
2024-07-27T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، مضيفة أن الدفاع الجوي الروسي "اعترض ودمر 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وريازان، و3 فوق بيلغورود، و2 فوق روستوف، و1 فوق بريانسك، و1 فوق مناطق ليبيتسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما في كراماتورسك... فيديووبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240726/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-خسائر-قوات-كييف-من-الجنود-يوميا-1091158387.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 21 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من الأراضي الروسية خلال الليل.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، مضيفة أن الدفاع الجوي الروسي "اعترض ودمر 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وريازان، و3 فوق بيلغورود، و2 فوق روستوف، و1 فوق بريانسك، و1 فوق مناطق ليبيتسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.