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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-خسائر-قوات-كييف-من-الجنود-يوميا-1091158387.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف خسائر قوات كييف من الجنود يوميا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف خسائر قوات كييف من الجنود يوميا
سبوتنيك عربي
ذكر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد ألفي جندي يوميًا. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T18:10+0000
2024-07-26T18:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "يبلغ متوسط ​​الخسائر الأوكرانية ألفي جندي يوميًا".وكما أشار الخبير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الهزائم في الأمام والخلف، حيث يتم، حسب قوله، تدمير تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية بانتظام من قبل القوات الروسية.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، أنه "في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1385 عسكريًا وخمس مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي و24 مركبة.بالإضافة إلى ذلك، في غضون أسبوع، تم ضرب قاذفتين صاروخيتين كرواتيتين الصنع من طراز "راك-سا-12"، و23 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر "إم 777" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3640 فردًا عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك ليوبارد مصنوعة في ألمانيا، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها أربع ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و68 سيارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240726/سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-ومقاتلتي-تايفون-بريطانيتين-وترغمها-على-الابتعاد-عن-حدود-روسيا-1091155817.html
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روسيا

مستشار سابق في البنتاغون يكشف خسائر قوات كييف من الجنود يوميا

18:10 GMT 26.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ذكر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد ألفي جندي يوميًا.
وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "يبلغ متوسط ​​الخسائر الأوكرانية ألفي جندي يوميًا".
وكما أشار الخبير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الهزائم في الأمام والخلف، حيث يتم، حسب قوله، تدمير تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية بانتظام من قبل القوات الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية وجهت 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، أنه "في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".
بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مستودعات للطائرات من دون طيار، ومستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية، والقطارات العسكرية مع المعدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:10 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1385 عسكريًا وخمس مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي و24 مركبة.
بالإضافة إلى ذلك، في غضون أسبوع، تم ضرب قاذفتين صاروخيتين كرواتيتين الصنع من طراز "راك-سا-12"، و23 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر "إم 777" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" نتيجة للعمليات الناجحة خلال أسبوع، بتحرير روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في منطقة خاركوف وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3640 فردًا عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك ليوبارد مصنوعة في ألمانيا، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها أربع ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و68 سيارة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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