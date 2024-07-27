https://sarabic.ae/20240727/الكرملين-لـ-سبوتنيك-لا-حديث-عن-التعبئة-في-روسيا-في-الوقت-الراهن-1091162946.html

الكرملين لـ "سبوتنيك": لا حديث عن التعبئة في روسيا في الوقت الراهن

الكرملين لـ "سبوتنيك": لا حديث عن التعبئة في روسيا في الوقت الراهن

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه لا حديث عن التعبئة في روسيا في الوقت الراهن ولا أحد يتحدث عنها على الإطلاق. 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T03:14+0000

2024-07-27T03:14+0000

2024-07-27T03:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الكرملين

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" عندما سئل عما إذا كان هناك ما يكفي من المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة أو ما إذا كانت التعبئة قد تكون ضرورية فأجاب: "لا أحد يتحدث عن التعبئة على الإطلاق".وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن هيئة الأركان ليس لديها خطط للتعبئة في روسيا.وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فلاديمير تسيمليانسكي، في سبتمبر/ أيلول 2023، إنه "يوجد ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين لتنفيذ مهام العملية الخاصة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة التعاقدية تزايدت في الآونة الأخيرة.وأكد تسيميانسكي أن جميع المجندين سيؤدون الخدمة في أراضي روسيا، ولن يرسل أحد منهم إلى القتال بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، أو إلى المناطق الجديدة في روسيا أو المشاركة هناك في أي مهام. ولفت إلى أن إجراءات التجنيد بموجب التعاقد ستستمر بالتعاون مع السلطات الحكومية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمان سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sarabic.ae/20240727/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تنشر-الطيران-الخاص-بها-في-مطارات-دول-ثالثة-1091162319.html

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الكرملين, روسيا