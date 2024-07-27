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10:45 GMT
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من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
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حصاد الأسبوع
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ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
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29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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11:31 GMT
29 د
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12:03 GMT
36 د
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https://sarabic.ae/20240727/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تنشر-الطيران-الخاص-بها-في-مطارات-دول-ثالثة-1091162319.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تنشر الطيران الخاص بها في مطارات دول ثالثة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تنشر الطيران الخاص بها في مطارات دول ثالثة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوات نظام كييف تنشر طائرات عسكرية في مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، على أمل ألا تقصفها روسيا هناك لتجنب صراع مفتوح مع حلف... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T00:42+0000
2024-07-27T00:42+0000
مجتمع
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
الناتو
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، لتأسيس قواعد لقواتها الجوية".ولفت المصدر إلى أن المطارات الأوكرانية تُستخدم فقط لتزويد الطائرات الأوكرانية بالوقود وتجديد الذخيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240726/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1091161614.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, الناتو, بولندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, الناتو, بولندا

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تنشر الطيران الخاص بها في مطارات دول ثالثة

00:42 GMT 27.07.2024
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© Sputnik . Валерий Мельников
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تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوات نظام كييف تنشر طائرات عسكرية في مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، على أمل ألا تقصفها روسيا هناك لتجنب صراع مفتوح مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، لتأسيس قواعد لقواتها الجوية".
وأضاف، "ويتم ذلك من أجل الحد من إمكانية شن القوات المسلحة الروسية هجمات نارية على معدات العدو، لأن الهجوم على أراضي دول ثالثة سيؤدي إلى صدام مباشر [بين روسيا] ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
ولفت المصدر إلى أن المطارات الأوكرانية تُستخدم فقط لتزويد الطائرات الأوكرانية بالوقود وتجديد الذخيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أمس, 21:24 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أكثر من 180 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس خلال 4 أيام00:54 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزةأمس, 08:02 GMT
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