https://sarabic.ae/20240727/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تنشر-الطيران-الخاص-بها-في-مطارات-دول-ثالثة-1091162319.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تنشر الطيران الخاص بها في مطارات دول ثالثة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تنشر الطيران الخاص بها في مطارات دول ثالثة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوات نظام كييف تنشر طائرات عسكرية في مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، على أمل ألا تقصفها روسيا هناك لتجنب صراع مفتوح مع حلف... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T00:42+0000
2024-07-27T00:42+0000
2024-07-27T00:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، لتأسيس قواعد لقواتها الجوية".ولفت المصدر إلى أن المطارات الأوكرانية تُستخدم فقط لتزويد الطائرات الأوكرانية بالوقود وتجديد الذخيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240726/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1091161614.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, الناتو, بولندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, الناتو, بولندا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تنشر الطيران الخاص بها في مطارات دول ثالثة
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوات نظام كييف تنشر طائرات عسكرية في مطارات دول ثالثة، وخاصة بولندا، على أمل ألا تقصفها روسيا هناك لتجنب صراع مفتوح مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مطارات دول ثالثة
، وخاصة بولندا، لتأسيس قواعد لقواتها الجوية".
وأضاف، "ويتم ذلك من أجل الحد من إمكانية شن القوات المسلحة الروسية هجمات نارية على معدات العدو، لأن الهجوم على أراضي دول ثالثة سيؤدي إلى صدام مباشر [بين روسيا] ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
ولفت المصدر إلى أن المطارات الأوكرانية تُستخدم فقط لتزويد الطائرات الأوكرانية بالوقود وتجديد الذخيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.