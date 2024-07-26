https://sarabic.ae/20240726/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1091161614.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية أمس فوق أراضي منطقة بريانسك. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T21:24+0000

2024-07-26T21:24+0000

2024-07-26T21:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 26 يوليو/ تموز، في الفترة الزمنية من الساعة 21.00 إلى 23.40، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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روسيا, القوات الأوكرانية