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مراسل سبوتنيك: عدوان أمريكي يستهدف ريف دير الزور شرقي سوريا
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1091161614.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية أمس فوق أراضي منطقة بريانسك. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T21:24+0000
2024-07-26T21:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 26 يوليو/ تموز، في الفترة الزمنية من الساعة 21.00 إلى 23.40، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240726/سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-ومقاتلتي-تايفون-بريطانيتين-وترغمها-على-الابتعاد-عن-حدود-روسيا-1091155817.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

21:24 GMT 26.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية أمس فوق أراضي منطقة بريانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 26 يوليو/ تموز، في الفترة الزمنية من الساعة 21.00 إلى 23.40، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 21 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
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"سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع ومقاتلتي "تايفون" بريطانيتين وترغمها على الابتعاد عن حدود روسيا
16:10 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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