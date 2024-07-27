https://sarabic.ae/20240727/ترامب-معلقا-على-قصف-مجدل-شمس-هجوم-فظيع-وعلينا-استعادة-الاحترام-في-العالم-1091184587.html
ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم
ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، الهجوم على مجدل شمس في الجولان بـ"الفظيع"، قائلاً إن بلاده يجب أن تستعيد احترامها في العالم وتمنع المزيد... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T23:02+0000
2024-07-27T23:02+0000
2024-07-27T23:02+0000
ترامب
أخبار سوريا اليوم
الجولان
أخبار حزب الله
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837244_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2874e9da6f7bdbf126f34b45eebee572.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 السنوي في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية: "ربما سمعتم أن إسرائيل تعرضت لهجوم فظيع أشياء مثل هذه لا ينبغي أن تحدث. يبدو أن "حزب الله" يقف وراء هذا. لا يجب السماح لهم بالقيام بذلك، يجب عليهم احترامنا. علينا استعادة الاحترام في العالم. لا ينبغي أن يحدث هذا".هذا وقُتل 12 شخصًا وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، أمس السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.هذا وأكد مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يوم السبت، لـ" سبوتنيك " أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.
https://sarabic.ae/20240727/خبيران-عسكريان-صاروخ-مجدل-شمس-إسرائيلي-مئة-بالمئة-وقد-يكون-متعمدا-1091184285.html
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06e7402a0b43a4904ec85624b8e51f2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار سوريا اليوم, الجولان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
ترامب, أخبار سوريا اليوم, الجولان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، الهجوم على مجدل شمس في الجولان بـ"الفظيع"، قائلاً إن بلاده يجب أن تستعيد احترامها في العالم وتمنع المزيد من الهجمات على إسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 السنوي في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية: "ربما سمعتم أن إسرائيل تعرضت لهجوم فظيع أشياء مثل هذه لا ينبغي أن تحدث
. يبدو أن "حزب الله" يقف وراء هذا. لا يجب السماح لهم بالقيام بذلك، يجب عليهم احترامنا. علينا استعادة الاحترام في العالم. لا ينبغي أن يحدث هذا".
هذا وقُتل 12 شخصًا وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، أمس السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.
ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.
هذا وأكد مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يوم السبت، لـ" سبوتنيك " أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.