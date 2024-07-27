ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم

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كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
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27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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عالم سبوتنيك
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16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
17:33 GMT
30 د
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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
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29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
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حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم
ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، الهجوم على مجدل شمس في الجولان بـ"الفظيع"، قائلاً إن بلاده يجب أن تستعيد احترامها في العالم وتمنع المزيد... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 السنوي في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية: "ربما سمعتم أن إسرائيل تعرضت لهجوم فظيع أشياء مثل هذه لا ينبغي أن تحدث. يبدو أن "حزب الله" يقف وراء هذا. لا يجب السماح لهم بالقيام بذلك، يجب عليهم احترامنا. علينا استعادة الاحترام في العالم. لا ينبغي أن يحدث هذا".هذا وقُتل 12 شخصًا وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، أمس السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.هذا وأكد مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يوم السبت، لـ" سبوتنيك " أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.
https://sarabic.ae/20240727/خبيران-عسكريان-صاروخ-مجدل-شمس-إسرائيلي-مئة-بالمئة-وقد-يكون-متعمدا-1091184285.html
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ترامب, أخبار سوريا اليوم, الجولان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
ترامب, أخبار سوريا اليوم, الجولان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى

ترامب معلقا على قصف مجدل شمس: "هجوم فظيع" وعلينا استعادة الاحترام في العالم

23:02 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، الهجوم على مجدل شمس في الجولان بـ"الفظيع"، قائلاً إن بلاده يجب أن تستعيد احترامها في العالم وتمنع المزيد من الهجمات على إسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 السنوي في ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية: "ربما سمعتم أن إسرائيل تعرضت لهجوم فظيع أشياء مثل هذه لا ينبغي أن تحدث. يبدو أن "حزب الله" يقف وراء هذا. لا يجب السماح لهم بالقيام بذلك، يجب عليهم احترامنا. علينا استعادة الاحترام في العالم. لا ينبغي أن يحدث هذا".
هذا وقُتل 12 شخصًا وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، أمس السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.
مكان سقوط القذيفة الصاروخية في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
خبيران عسكريان: صاروخ "مجدل شمس" إسرائيلي مئة بالمئة.. وقد يكون متعمدا
22:57 GMT
ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.
هذا وأكد مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يوم السبت، لـ" سبوتنيك " أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.
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