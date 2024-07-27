https://sarabic.ae/20240727/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091163120.html
حزب الله يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 9 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجنود في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T03:21+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا "أمس الجمعة 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أطلقوا في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات الجيش الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود، واستهدفوا المنظومة الفنية في موقع راميا بصاروخ موجه، وتحركًا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة".وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 8 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف قضاء حاصبيا بلدات شبعا، راشيا الفخار، وكفرشوبا، وفي قضاء مرجعيون قصفوا بلدات حولا، كفركلا، ومركبا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدتي، عيتا الشعب، وراميا".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها ال291، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-6-طائرات-مسيرة-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1091162758.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, غزة, طوفان الأقصى
حزب الله يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 9 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجنود في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا "أمس الجمعة 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أطلقوا في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات الجيش الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود، واستهدفوا المنظومة الفنية في موقع راميا بصاروخ موجه، وتحركًا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة".
وأشار البيان إلى أن عناصر الحزب "قصفوا موقع زبدين في مزارع شبعا، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا، كما نفّذوا هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع الراهب مستهدفًا تجهيزاته وتموضعات الجنود فيه، وقصفوا مبنى في مستعمرة أفيفيم، ومبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام، وفي مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 8 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف قضاء حاصبيا بلدات شبعا، راشيا الفخار، وكفرشوبا، وفي قضاء مرجعيون قصفوا بلدات حولا، كفركلا، ومركبا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدتي، عيتا الشعب، وراميا".
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها ال291، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.