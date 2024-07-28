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أمريكا تحمل "حزب الله" مسؤولية الهجوم على مجدل شمس
أمريكا تحمل "حزب الله" مسؤولية الهجوم على مجدل شمس
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأخير على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان السورية... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T18:16+0000
2024-07-28T18:16+0000
إسرائيل
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وجاء في بيان لواتسون: "هذا الهجوم نفذه "حزب الله" اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها".وتابع البيان: "البيت الأبيض يجري محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم".وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان، أمس السبت، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة بالقول: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240727/تصويت-برأيك-من-يقف-وراء-استهداف-بلدة-مجدل-شمس--1091182097.html
https://sarabic.ae/20240728/سوريا-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-هجوم-مجدل-شمس-وإلصاق-التهمة-بـحزب-الله-لتصعيد-الأوضاع-في-المنطقة-1091193223.html
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إسرائيل, الجولان, لبنان
إسرائيل, الجولان, لبنان

أمريكا تحمل "حزب الله" مسؤولية الهجوم على مجدل شمس

18:16 GMT 28.07.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الأخير على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان السورية المحتلة نفذه "حزب الله" اللبناني، بحسب قولها.
وجاء في بيان لواتسون: "هذا الهجوم نفذه "حزب الله" اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها".
وتابع البيان: "البيت الأبيض يجري محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم".
سوريا-الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
تصويت... برأيك من يقف وراء استهداف بلدة مجدل شمس؟
أمس, 18:48 GMT
وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان، أمس السبت، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.

وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال.

وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
سوريا تتهم إسرائيل بتنفيذ هجوم مجدل شمس وإلصاقه بـ"حزب الله" لإشعال المنطقة
10:16 GMT
ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة بالقول: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".
تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
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