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"أنصار الله" تعلن بدء تسيير رحلات جوية مدنية إلى مصر والهند عبر مطار صنعاء
"أنصار الله" تعلن بدء تسيير رحلات جوية مدنية إلى مصر والهند عبر مطار صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي اعتبارا من مساء اليوم الأحد. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T11:56+0000
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا.وأضافت أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع.وأشارت الوكالة إلى أن فتح وجهتي القاهرة والهند تنفيذاً للاتفاق الذي تم في الآونة الأخيرة.كما أوضحت أن على الموطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند، للتوجه للحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء اعتباراً من اليوم.وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية.ويتضمن الاتفاق إلغاء قرارات أصدرتها الحكومة ضد البنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرة "أنصار الله"، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن وزيادة عددها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلتين إلى القاهرة والهند يوميا.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240725/اليمن-الحكومة-وأنصار-الله-تشكلان-لجنة-لمناقشة-القضايا-الاقتصادية-1091132811.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, أخبار الهند اليوم, مصر, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, أخبار الهند اليوم, مصر, الأخبار

"أنصار الله" تعلن بدء تسيير رحلات جوية مدنية إلى مصر والهند عبر مطار صنعاء

11:56 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 28.07.2024)
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisمطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي اعتبارا من مساء اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا.

وأضافت أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع.
وأشارت الوكالة إلى أن فتح وجهتي القاهرة والهند تنفيذاً للاتفاق الذي تم في الآونة الأخيرة.

كما أوضحت أن على الموطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند، للتوجه للحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء اعتباراً من اليوم.
البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
اليمن... الحكومة و"أنصار الله" تشكلان لجنة لمناقشة القضايا الاقتصادية
25 يوليو, 20:46 GMT
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية.
ويتضمن الاتفاق إلغاء قرارات أصدرتها الحكومة ضد البنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرة "أنصار الله"، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن وزيادة عددها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلتين إلى القاهرة والهند يوميا.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
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