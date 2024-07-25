https://sarabic.ae/20240725/اليمن-الحكومة-وأنصار-الله-تشكلان-لجنة-لمناقشة-القضايا-الاقتصادية-1091132811.html

اليمن... الحكومة و"أنصار الله" تشكلان لجنة لمناقشة القضايا الاقتصادية

اليمن... الحكومة و"أنصار الله" تشكلان لجنة لمناقشة القضايا الاقتصادية

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر حكومي يمني بأن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، توافقتا على تشكيل لجنة لإطلاق حوار بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة، لحل قضايا خلافية في الملف... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T20:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الحكومة و"أنصار الله" توصلتا بوساطة الأمم المتحدة وسلطنة عمان، إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة عدد من القضايا في الشأن الاقتصادي، بينها دفع رواتب الموظفين العموميين واستئناف تصدير النفط الخام.وأضاف أن من بين القضايا الاقتصادية التي ستكون محل نقاش بين ممثلي الحكومة و"أنصار الله" في اللجنة المشتركة؛ معالجة الانقسام في القطاع المصرفي وتوحيد العملة وحيادية البنك المركزي اليمني، وآلية صرف المرتبات.ويأتي التوافق بين الحكومة و"أنصار الله" على تشكيل اللجنة المشتركة، بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم الثلاثاء الماضي، توصل طرفي الصراع إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية، يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله