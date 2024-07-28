الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد نتنياهو: "خطابك في الكونغرس لن ينقذ محتجزينا".. صور وفيديو

عربي
انطلاق العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240728/الإسرائيليون-يتظاهرون-مجددا-ضد-نتنياهو-خطابك-في-الكونغرس-لن-ينقذ-محتجزينا-صور-وفيديو-1091189124.html
الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد نتنياهو: "خطابك في الكونغرس لن ينقذ محتجزينا".. صور وفيديو
الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد نتنياهو: "خطابك في الكونغرس لن ينقذ محتجزينا".. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
شهدت إسرائيل، أمس السبت، تظاهر آلاف الأشخاص في مسيرة أسبوعية مناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T07:52+0000
2024-07-28T07:52+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1c/1091188967_0:77:1257:784_1920x0_80_0_0_a50a07b5e703fcd48ad71ec5b041ef79.jpg
وقام عشرات المتظاهرين بإغلاق مفترق كركور على الطريق رقم 65، حاملين لافتات ومرددين شعارات تدعو الحكومة إلى عقد صفقة لتحرير المحتجزين في قطاع غزة.وتعد المظاهرة التي أقيمت بالقرب من برديس حنا، هي الأولى في الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة، التي تجري في عشرات المواقع في جميع أنحاء إسرائيل، وخاصة في ليالي السبت.وفي مكان آخر بشارع كابلان في تل أبيب، قام المتظاهرون بإغلاق طرق أيالون السريعة المجاورة، وأحيانا ما سارت المجموعات التي انفصلت عن الاحتجاج الرئيسي إلى شارع الملك جورج، من أجل التجمع خارج مقر حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما أنه وبشكل منفصل، تجمّع آلاف الأشخاص، أمس السبت، في ساحة الرهائن في تل أبيب، بالقرب من شارع كابلان، للاحتجاج دعما للمحتجزين، وذلك بتنظيم منتدى المحتجزين والعائلات المفقودة، الذي يؤكد أن المظاهرة غير حزبية.وشاركت في التظاهرة، متحدثات انتقدن فشل حكومة نتنياهو في استعادة المحتجزين، وطالبن الوزراء الإسرائيليين بالتوصل إلى اتفاق أو الاستقالة من مناصبهم.كذلك أقيمت مسيرات احتجاجية إضافية في القدس، وحيفا، وكرميئيل، ورحوفوت، ومفترق عمياد في الجليل.وفي مظاهرة تل أبيب، حملت مجموعة "نساء باللون الوردي" النسائية ملصقات، تشير إلى خطاب نتنياهو الذي ألقاه في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وتقول اللافتات: "الخطاب الجيد لن ينقذ المحتجزين، ولكن الاتفاق هو الذي سينقذهم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240727/حماس-نتنياهو-حاول-أمام-الكونغرس-تزوير-الحقائق-وقلب-الوقائع-وطمس-الصورة-1091169008.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1c/1091188967_36:0:1152:837_1920x0_80_0_0_d3c620220fbe7adade7522fc059af86b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن

الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد نتنياهو: "خطابك في الكونغرس لن ينقذ محتجزينا".. صور وفيديو

07:52 GMT 28.07.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTنساء يرتدين اللون الوردي يشاركن في احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، 27 يوليو/ تموز 2024، وسط الصراع المستمر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية
نساء يرتدين اللون الوردي يشاركن في احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، 27 يوليو/ تموز 2024، وسط الصراع المستمر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
نساء يرتدين اللون الوردي يشاركن في احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، 27 يوليو/ تموز 2024، وسط الصراع المستمر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبر
شهدت إسرائيل، أمس السبت، تظاهر آلاف الأشخاص في مسيرة أسبوعية مناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقام عشرات المتظاهرين بإغلاق مفترق كركور على الطريق رقم 65، حاملين لافتات ومرددين شعارات تدعو الحكومة إلى عقد صفقة لتحرير المحتجزين في قطاع غزة.
وتعد المظاهرة التي أقيمت بالقرب من برديس حنا، هي الأولى في الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة، التي تجري في عشرات المواقع في جميع أنحاء إسرائيل، وخاصة في ليالي السبت.
وفي مكان آخر بشارع كابلان في تل أبيب، قام المتظاهرون بإغلاق طرق أيالون السريعة المجاورة، وأحيانا ما سارت المجموعات التي انفصلت عن الاحتجاج الرئيسي إلى شارع الملك جورج، من أجل التجمع خارج مقر حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما أنه وبشكل منفصل، تجمّع آلاف الأشخاص، أمس السبت، في ساحة الرهائن في تل أبيب، بالقرب من شارع كابلان، للاحتجاج دعما للمحتجزين، وذلك بتنظيم منتدى المحتجزين والعائلات المفقودة، الذي يؤكد أن المظاهرة غير حزبية.
وشاركت في التظاهرة، متحدثات انتقدن فشل حكومة نتنياهو في استعادة المحتجزين، وطالبن الوزراء الإسرائيليين بالتوصل إلى اتفاق أو الاستقالة من مناصبهم.
كذلك أقيمت مسيرات احتجاجية إضافية في القدس، وحيفا، وكرميئيل، ورحوفوت، ومفترق عمياد في الجليل.
وفي مظاهرة تل أبيب، حملت مجموعة "نساء باللون الوردي" النسائية ملصقات، تشير إلى خطاب نتنياهو الذي ألقاه في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وتقول اللافتات: "الخطاب الجيد لن ينقذ المحتجزين، ولكن الاتفاق هو الذي سينقذهم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
"حماس": نتنياهو حاول أمام الكونغرس تزوير الحقائق وقلب الوقائع وطمس الصورة
أمس, 09:36 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على عدة بلدات جنوبي لبنان08:42 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"أمس, 17:33 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة26 يوليو, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала