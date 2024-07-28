الإسرائيليون يتظاهرون مجددا ضد نتنياهو: "خطابك في الكونغرس لن ينقذ محتجزينا".. صور وفيديو
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTنساء يرتدين اللون الوردي يشاركن في احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، 27 يوليو/ تموز 2024، وسط الصراع المستمر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية
نساء يرتدين اللون الوردي يشاركن في احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، 27 يوليو/ تموز 2024، وسط الصراع المستمر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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شهدت إسرائيل، أمس السبت، تظاهر آلاف الأشخاص في مسيرة أسبوعية مناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقام عشرات المتظاهرين بإغلاق مفترق كركور على الطريق رقم 65، حاملين لافتات ومرددين شعارات تدعو الحكومة إلى عقد صفقة لتحرير المحتجزين في قطاع غزة.
وتعد المظاهرة التي أقيمت بالقرب من برديس حنا، هي الأولى في الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة، التي تجري في عشرات المواقع في جميع أنحاء إسرائيل، وخاصة في ليالي السبت.
وفي مكان آخر بشارع كابلان في تل أبيب، قام المتظاهرون بإغلاق طرق أيالون السريعة المجاورة، وأحيانا ما سارت المجموعات التي انفصلت عن الاحتجاج الرئيسي إلى شارع الملك جورج، من أجل التجمع خارج مقر حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
💥Meanwhile, with rockets raining down & the prime minister vacationing in Miami, its another Saturday night of protests in Israel: Hurfeish, Karmiel, Tel Aviv; Karkur.— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 27, 2024
(Yifat Yogev; Amiram Gofer; Benny Meshy; Amos Gil) pic.twitter.com/OSyjaq8YRF
كما أنه وبشكل منفصل، تجمّع آلاف الأشخاص، أمس السبت، في ساحة الرهائن في تل أبيب، بالقرب من شارع كابلان، للاحتجاج دعما للمحتجزين، وذلك بتنظيم منتدى المحتجزين والعائلات المفقودة، الذي يؤكد أن المظاهرة غير حزبية.
A Huge Anti Goverment Protest in Tel Aviv pic.twitter.com/RyEGwnguDh— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) July 27, 2024
🇮🇱🇱🇧 Meanwhile, in #TelAviv, the traditional Saturday protest is underway, with demonstrators demanding a deal with #HAMAS to secure the return of hostages#Israel #Lebanon pic.twitter.com/uC79Mw5pYU— Uncensored News (@Uncensorednewsw) July 28, 2024
وشاركت في التظاهرة، متحدثات انتقدن فشل حكومة نتنياهو في استعادة المحتجزين، وطالبن الوزراء الإسرائيليين بالتوصل إلى اتفاق أو الاستقالة من مناصبهم.
كذلك أقيمت مسيرات احتجاجية إضافية في القدس، وحيفا، وكرميئيل، ورحوفوت، ومفترق عمياد في الجليل.
وفي مظاهرة تل أبيب، حملت مجموعة "نساء باللون الوردي" النسائية ملصقات، تشير إلى خطاب نتنياهو الذي ألقاه في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وتقول اللافتات: "الخطاب الجيد لن ينقذ المحتجزين، ولكن الاتفاق هو الذي سينقذهم".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.