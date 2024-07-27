https://sarabic.ae/20240727/حماس-نتنياهو-حاول-أمام-الكونغرس-تزوير-الحقائق-وقلب-الوقائع-وطمس-الصورة-1091169008.html

"حماس": نتنياهو حاول أمام الكونغرس تزوير الحقائق وقلب الوقائع وطمس الصورة

"حماس": نتنياهو حاول أمام الكونغرس تزوير الحقائق وقلب الوقائع وطمس الصورة

سبوتنيك عربي

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، إن "نتنياهو حاول، في كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، تزوير الحقائق وقلب الوقائع، وطمس الصورة، من خلال سلسلة من الأكاذيب... 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T09:36+0000

2024-07-27T09:36+0000

2024-07-27T09:36+0000

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وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حمّاد، في بيان له، أن "المجرم نتنياهو لا يتورع عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولا عن قتل الجرحى وإعدام الأسرى"، مشيرا إلى أن جيشه (الجيش الإسرائلي) قام بقصف منزله وقتل خمسة من أفراد عائلته.وتابع: "عندما يذكر المجرم نتنياهو قادة المقاومة الفلسطينية أمام الكونغرس الأمريكي الذي لا يرى إلا بأعين صهيونية فهو شرف لا يناله إلا المقاومون المدافعون عن أرضهم وقضيتهم وشعبهم، وبينما يصفق شركاء الجريمة للأكاذيب كانت طائرات العدو الصهيوني ترتكب المجازر بحق الآمنين في رفح وخان يونس والوسطى وعدة أماكن من قطاع غزة، في مسلسل إجرامي لم يتوقف منذ 76 عاما".ودعا حماد، ما وصفهم "أصحاب الضمائر الحية والعالم الحر أن يفضحوا هذا الكيان الصهيوني وقادته المجرمين"، متعهدا "بالاستمرار في الكفاح والجهاد حتى تحرير الأرض من النهر إلى البحر، وإقامة الدولة الفلسطينية على كل ذرة تراب من فلسطين التاريخية".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، بأن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو اليوم الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" في التاريخ.وفي خطاب له أمام مجلس الكونغرس الأمريكي، ، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-يكشف-في-خطابه-أمام-الكونغرس-عن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1091105636.html

https://sarabic.ae/20240727/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-الجيش-لا-يعرف-بعد-9-أشهر-من-الحرب-كل-شيء-عن-مشروع-الأنفاق-في-غزة-1091168337.html

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