https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-يكشف-في-خطابه-أمام-الكونغرس-عن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1091105636.html

نتنياهو يكشف في خطابه أمام الكونغرس عن "اليوم التالي" للحرب على غزة

نتنياهو يكشف في خطابه أمام الكونغرس عن "اليوم التالي" للحرب على غزة

سبوتنيك عربي

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، عن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T19:24+0000

2024-07-24T19:24+0000

2024-07-24T19:24+0000

طوفان الأقصى

حركة حماس

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

بنيامين نتنياهو

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ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، في خطابه أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، بأنه على الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل وذلك لمنع عودة الإرهاب إلى القطاع، بحسب قوله.وشدد نتنياهو على ضرورة أن "تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل"، معربًا عن تطلعه إلى تحالف جديد في منطقة الشرق الأوسط يكون امتدادا لـ"اتفاقات أبراهام".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران يمكن أن يكون اسمه تحالف أبراهام"، داعيا جميع الدول التي ستصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى هذا التحالف.في وقت أوضح نتنياهو، بالقول: "القدس عاصمتنا الأبدية التي لن تقسّم مرة أخرى، وسنقاتل حتى تحقيق النصر وهذا التزامنا"، لافتًا إلى أن "إسرائيل ستظل الحليف الذي لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنه".وتأتي هذه التصريحات فيما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-7-أكتوبر-يوم-سيبقى-في-التاريخ-والشرق-الأوسط-يواجه-محور-الإرهاب-الإيراني-1091105164.html

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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, الكونغرس الأمريكي