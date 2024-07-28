https://sarabic.ae/20240728/دراسة-تكشف-عن-حقيقة-مذهلة-بشأن-ملك-الديناصورات-1091190950.html

دراسة تكشف عن حقيقة مذهلة بشأن "ملك الديناصورات"

دراسة تكشف عن حقيقة مذهلة بشأن "ملك الديناصورات"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية جديدة عن حقيقة مثيرة، بشأن أشرس الديناصورات على الإطلاق "تي-ريكس". 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T08:28+0000

2024-07-28T08:28+0000

2024-07-28T08:28+0000

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وأشارت الدراسة إلى أن "تي–ريكس" قد يكون أضخم بنسبة 70%، وأطول بنسبة 25%، مما كان يُعتقد سابقا.وقال علماء الحفريات من المتحف الكندي للطبيعة في أوتاوا، بأونتاريو، إن الديناصور آكل اللحوم "تي – ريكس" ربما كان يزن نحو 15000 كيلوغرام، مما يجعله أثقل بنسبة 35% من حافلة مدرسية متوسطة.وفي محاولة لتحديد مدى حجم الديناصور، فحص العلماء في البداية السجل الأحفوري، والذي يُظهر أن إجمالي نحو 2.5 مليار "تي–ريكس" عاشوا على الأرض ذات يوم، ولكن لم يتم العثور إلا على 32 حفرية بالغة فقط.وكان أكبر ديناصور "تي – ريكس" مسجّل رسميا هو عينة تسمى "سكوتي"، والتي بلغ وزنها ما يقدر بنحو 8870 كيلو غرام، عندما كان على قيد الحياة، لكن يعتقد الباحث العلمي ورئيس قسم علم الأحياء القديمة في المتحف الكندي للطبيعة، جوردان مالون، في دراسته الحديثة، أن أكبر ديناصور "تي – ريكس" "كان أكبر بنحو 70%" من "سكوتي".وأخذ فريق الدراسة في الاعتبار لتقدير الحجم الجديد لـ"تي - ريكس" عوامل أخرى، بما في ذلك حجم السكان، ومعدل النمو، ومتوسط ​​العمر، والطبيعة غير المكتملة للسجل الأحفوري.وأوضح جوردان مالون أن "دراستنا تشير إلى أنه بالنسبة للحيوانات الأحفورية الكبيرة مثل "تي – ريكس"، فإننا لم نستمد أي فكرة من السجل الأحفوري، عن الأحجام المطلقة التي ربما وصلت إليها".وأضاف: "من الممتع التفكير في ديناصور "تي – ريكس" يبلغ وزنه 15 طنا، لكن الآثار المترتبة على هذا الاستنتاج مثيرة للاهتمام أيضا، من منظور ميكانيكي حيوي أو بيئي".

https://sarabic.ae/20231224/دراسة-تحذر-من-انقراض-جماعي-للبشر-ليس-بسبب-نيزك-كما-حدث-للديناصورات-1084403218.html

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