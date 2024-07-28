https://sarabic.ae/20240728/رئيس-المركز-الكاثوليكي-للإعلام-في-لبنان-فرنسا-تسير-نحو-الانحدار-بعدما-كانت-منارة-للمسيحيين--1091206235.html
رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" في لبنان: فرنسا تسير نحو الانحدار بعدما كانت منارة للمسيحيين
رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" في لبنان: فرنسا تسير نحو الانحدار بعدما كانت منارة للمسيحيين
سبوتنيك عربي
اعتبر المونسنيور عبدو أبو كسم، رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" في لبنان، أن "ما حصل في افتتاحية الألعاب الأولمبية في باريس، من تحقير للديانة المسيحية هو أمر... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T20:28+0000
2024-07-28T20:28+0000
2024-07-28T20:28+0000
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وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، طالب أبو كسم الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار علني لكل المسيحيين في العالم، لافتًا إلى أنه "بعدما كانت فرنسا منارة للمسيحيين أصبحت اليوم من الداعين إلى الترويج للشذوذ الجنسي وتشريع الإجهاض"، مشيرًا إلى أن "ما تقوم به فرنسا يجرح كرامة الشخص البشري وعليها أن تعيد حساباتها لأنها تسير نحو الانحدار بما يخص القيم الإنسانية والحضارية والدينية".ودعا الأب أبو كسم الكنيسة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات ومبادرات حول ما تقوم به الدولة الفرنسية من إساءة للديانة المسيحية.وأكد أبو كسم رفضه الترويج لأي شيء يحط من الكرامة الإنسانية وعلى فرنسا احترام الإنسان الذي يعيش على أرضها حتى لو كانت دولة علمانية.ورأى أنه "لا مجال للإخفاقات في حدث عالمي كافتتاحية الألعاب الأولمبية لأن فرنسا تتحضر منذ زمن له، وكان على القيمين عليه إدراك مدى خطورة عرض هذه المشاهد، ولذلك لا بد من مساءلة القيمين على هذا العمل وإجراء تحقيق لنفهم عندها إن كانت فرنسا تقصدت هذه الإساءة أم لا"، مطالبًا الدولة الفرنسية بتحمل مسؤولية ما حصل وتقديم الاعتذار إلى المسيحيين والتعويض عن هذه الإساءة بأمور تسهم في إحياء القيم الإنسانية والأخلاقية في فرنسا.
https://sarabic.ae/20240728/عضو-فيتجمع-العلماء-المسلمين-بلبنان-روسيا-تشكل-اليوم-حالة-من-العدالة-وحرية-تامة-للديانات--1091205368.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا
رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" في لبنان: فرنسا تسير نحو الانحدار بعدما كانت منارة للمسيحيين
حصري
اعتبر المونسنيور عبدو أبو كسم، رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" في لبنان، أن "ما حصل في افتتاحية الألعاب الأولمبية في باريس، من تحقير للديانة المسيحية هو أمر مهين بحق الدولة الفرنسية، ولا يرقى إلى مستوى هذه الدولة، التي كانت بالأساس مهدا للديانة المسيحية"، مشدداً على أن "هذا الامر مهين لأكثر من ملياري مسيحي في العالم، وأن ما حصل حط من منزلة فرنسا".
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، طالب أبو كسم الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار علني لكل المسيحيين في العالم، لافتًا إلى أنه "بعدما كانت فرنسا منارة للمسيحيين أصبحت اليوم من الداعين إلى الترويج للشذوذ الجنسي وتشريع الإجهاض"، مشيرًا إلى أن "ما تقوم به فرنسا يجرح كرامة الشخص البشري وعليها أن تعيد حساباتها لأنها تسير نحو الانحدار بما يخص القيم الإنسانية والحضارية والدينية".
ودعا الأب أبو كسم الكنيسة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات ومبادرات حول ما تقوم به الدولة الفرنسية من إساءة للديانة المسيحية.
وأكد أبو كسم رفضه الترويج لأي شيء يحط من الكرامة الإنسانية وعلى فرنسا احترام الإنسان الذي يعيش على أرضها حتى لو كانت دولة علمانية.
ورأى أنه "لا مجال للإخفاقات في حدث عالمي كافتتاحية الألعاب الأولمبية لأن فرنسا تتحضر منذ زمن له، وكان على القيمين عليه إدراك مدى خطورة عرض هذه المشاهد، ولذلك لا بد من مساءلة القيمين على هذا العمل وإجراء تحقيق لنفهم
عندها إن كانت فرنسا تقصدت هذه الإساءة أم لا"، مطالبًا الدولة الفرنسية بتحمل مسؤولية ما حصل وتقديم الاعتذار إلى المسيحيين والتعويض عن هذه الإساءة بأمور تسهم في إحياء القيم الإنسانية والأخلاقية في فرنسا.