رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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29 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
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خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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https://sarabic.ae/20240728/رسالة-موجهة-إلى-وزير-الداخلية-الفرنسي-تحتوي-على-فيروس-الطاعون-1091205161.html
رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"
رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه "تم إرسال رسالة مشبوهة تحتوي على فيروس الطاعون إلى وزارة الداخلية الفرنسية، موجهة إلى الوزير، جيرالد دارمانين". 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T19:10+0000
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وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل أنه "تم العثور على الرسالة في مكتب البريد بمركز الفرز بإقليم كوت دور، وتم العثور في الرسالة على مسحوق أسود ناعم".وأوضح المقال أن "الخبراء فحصوا المسحوق الموجود بداخل الرسالة في وحدة الشرطة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والمتفجرات، حيث كشفت الاختبارات عن وجود فيروس الطاعون في ظرف الرسالة".وأشارت صحيفة "باريزيان" إلى أن "محتويات الرسالة أُرسلت لاحقًا إلى معهد باستور لمزيد من الفحص، وستعلن النتائج النهائية، مساء غد الاثنين".
https://sarabic.ae/20240727/باحث-في-الشؤون-الرياضية-فشل-فرنسا-في-تنظيم-افتتاح-الأولمبياد-لم-يمكنها-من-تلميع-صورتها-الباهتة---1091175983.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"

19:10 GMT 28.07.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه "تم إرسال رسالة مشبوهة تحتوي على فيروس الطاعون إلى وزارة الداخلية الفرنسية، موجهة إلى الوزير، جيرالد دارمانين".
وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل أنه "تم العثور على الرسالة في مكتب البريد بمركز الفرز بإقليم كوت دور، وتم العثور في الرسالة على مسحوق أسود ناعم".
وأوضح المقال أن "الخبراء فحصوا المسحوق الموجود بداخل الرسالة في وحدة الشرطة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والمتفجرات، حيث كشفت الاختبارات عن وجود فيروس الطاعون في ظرف الرسالة".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
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أمس, 15:05 GMT
وأشارت صحيفة "باريزيان" إلى أن "محتويات الرسالة أُرسلت لاحقًا إلى معهد باستور لمزيد من الفحص، وستعلن النتائج النهائية، مساء غد الاثنين".
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