https://sarabic.ae/20240728/رسالة-موجهة-إلى-وزير-الداخلية-الفرنسي-تحتوي-على-فيروس-الطاعون-1091205161.html

رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"

رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأنه "تم إرسال رسالة مشبوهة تحتوي على فيروس الطاعون إلى وزارة الداخلية الفرنسية، موجهة إلى الوزير، جيرالد دارمانين". 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T19:10+0000

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وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل أنه "تم العثور على الرسالة في مكتب البريد بمركز الفرز بإقليم كوت دور، وتم العثور في الرسالة على مسحوق أسود ناعم".وأوضح المقال أن "الخبراء فحصوا المسحوق الموجود بداخل الرسالة في وحدة الشرطة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والمتفجرات، حيث كشفت الاختبارات عن وجود فيروس الطاعون في ظرف الرسالة".وأشارت صحيفة "باريزيان" إلى أن "محتويات الرسالة أُرسلت لاحقًا إلى معهد باستور لمزيد من الفحص، وستعلن النتائج النهائية، مساء غد الاثنين".

https://sarabic.ae/20240727/باحث-في-الشؤون-الرياضية-فشل-فرنسا-في-تنظيم-افتتاح-الأولمبياد-لم-يمكنها-من-تلميع-صورتها-الباهتة---1091175983.html

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