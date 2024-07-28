https://sarabic.ae/20240728/لافروف-المهمة-التي-حددتها-إسرائيل-لنفسها-بتدمير-حماس-بشكل-كامل-غير-واقعية--عاجل-1091186272.html
لافروف: المهمة التي حددتها إسرائيل لنفسها بتدمير حماس بشكل كامل غير واقعية
لافروف: المهمة التي حددتها إسرائيل لنفسها بتدمير حماس بشكل كامل غير واقعية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تعليقا على حادث بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، إن موسكو لا ترى حتى الآن أي آفاق لإنهاء إراقة الدماء... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T04:45+0000
2024-07-28T04:45+0000
2024-07-28T05:02+0000
روسيا
الجولان
سيرغي لافروف
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
إسرائيل
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وقال لافروف: "لا توجد آفاق لإنهاء إراقة الدماء هذه بعد".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد ردت إسرائيل مرارا وتكرارا، من خلال رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، للدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار بالقول إنها لن تتوقف حتى تدمر حماس تماما. في رأيي - وكثيرون من زملائي يتشاطرون وجهة النظر هذه - إنها مهمة غير واقعية أن ندمر بالكامل منظمة موجودة ولديها قدرات كافية ودعمٍ كافٍ، بما في ذلك في العالم الإسلامي".وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل 12 شابا وطفلا، السبت، في الهجوم على مجدل شمس بالجولان. وينفي "حزب الله" اللبناني تورطه في الهجوم، وعلى الرغم من ذلك، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يعلنون عن اقتراب الحرب ضد "حزب الله" ولبنان. حتى عام 1967، كانت مرتفعات الجولان جزءًا من محافظة القنيطرة السورية، التي يسكنها الدروز بشكل رئيسي، وهم مجموعة عرقية دينية عربية. خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وكذلك الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973، استولت إسرائيل على ثلثي هذه الأراضي الاستراتيجية، وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل سيادتها على المنطقة من جانب واحد، لكن مجلس الأمن الدولي لم يعترف بهذا القرار، معتبراً أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة.
https://sarabic.ae/20240727/خبيران-عسكريان-صاروخ-مجدل-شمس-إسرائيلي-مئة-بالمئة-وقد-يكون-متعمدا-1091184285.html
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روسيا, الجولان, سيرغي لافروف, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, إسرائيل
روسيا, الجولان, سيرغي لافروف, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, إسرائيل
لافروف: المهمة التي حددتها إسرائيل لنفسها بتدمير حماس بشكل كامل غير واقعية
04:45 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 28.07.2024)
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تعليقا على حادث بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، إن موسكو لا ترى حتى الآن أي آفاق لإنهاء إراقة الدماء في الشرق الأوسط.
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد ردت إسرائيل مرارا وتكرارا، من خلال رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، للدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار بالقول إنها لن تتوقف حتى تدمر حماس تماما. في رأيي - وكثيرون من زملائي يتشاطرون وجهة النظر هذه - إنها مهمة غير واقعية أن ندمر بالكامل منظمة موجودة ولديها قدرات كافية ودعمٍ كافٍ، بما في ذلك في العالم الإسلامي".
وتابع لافروف: "إننا ندين جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها أي منظمة. ومن ثم، فقد أدنا الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر من العام الماضي. لكن الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية غير مقبولة".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل 12 شابا وطفلا، السبت، في الهجوم على مجدل شمس بالجولان. وينفي "حزب الله" اللبناني تورطه في الهجوم، وعلى الرغم من ذلك، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يعلنون عن اقتراب الحرب ضد "حزب الله" ولبنان.
حتى عام 1967، كانت مرتفعات الجولان جزءًا من محافظة القنيطرة السورية، التي يسكنها الدروز بشكل رئيسي، وهم مجموعة عرقية دينية عربية. خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وكذلك الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973، استولت إسرائيل على ثلثي هذه الأراضي الاستراتيجية، وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل سيادتها على المنطقة من جانب واحد، لكن مجلس الأمن الدولي لم يعترف بهذا القرار، معتبراً أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة.