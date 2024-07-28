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مراسل "سبوتنيك": مقتل 4 مسلحين ألبان بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية
مراسل "سبوتنيك": مقتل 4 مسلحين ألبان بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية
سبوتنيك عربي
قُتل مسلحون من جنسيات أوروبية بنيران الجيش السوري، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت، مساء اليوم الأحد، على خطوط التماس في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T20:04+0000
2024-07-28T20:08+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "4 مسلحين من "جماعة الألبان"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) قُتلو على محور منطقة جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي".وأكد المراسل أن "الجيش السوري تمكن من القضاء على 4 مسلحين من التنظيم، فيما أصيب آخرون دون تغير بخارطة السيطرة".وتعد "جماعة الألبان" التي تتكون من مسلحين قدموا من (ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا)، رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية أخرى في محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي، وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي الغربي، حيث مستوطنات المسلحين الصينيين والأوزبك وعائلاتهم.وتأسست "جماعة الألبان" التي تتسم بـ"صفائها العرقي"، ضمن إطار تنظيمي مستقل في النصف الثاني من 2017، ويصنف "أميرها" المدعو "أبو قتادة الألباني"، واسمه الحقيقي عبدول جشاري، كأحد أخطر الإرهابيين النشطين في سوريا.وقدم "أبو قتادة" إلى سوريا، من مسقط رأسه في شمال مقدونيا، وهو في نهاية العقد الرابع من عمره.
https://sarabic.ae/20240726/مراسل-سبوتنيك-عدوان-أمريكي-يستهدف-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1091161881.html
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مراسل "سبوتنيك": مقتل 4 مسلحين ألبان بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية

20:04 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 20:08 GMT 28.07.2024)
© Sputnik . Ali Hashemالجيش السوري في ريف حلب الجنوبي
الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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قُتل مسلحون من جنسيات أوروبية بنيران الجيش السوري، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت، مساء اليوم الأحد، على خطوط التماس في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "4 مسلحين من "جماعة الألبان"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) قُتلو على محور منطقة جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي".

وأضاف المراسل أن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل مساء اليوم، باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "وادي كلز" في منطقة جبل التركمان، لتندلع على الفور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تخللها رمايات مدفعية وصاروخية مكثفة نفذها الجيش السوري باتجاه مواقع المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية".

وأكد المراسل أن "الجيش السوري تمكن من القضاء على 4 مسلحين من التنظيم، فيما أصيب آخرون دون تغير بخارطة السيطرة".
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مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف ريف دير الزور شرقي سوريا
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وتعد "جماعة الألبان" التي تتكون من مسلحين قدموا من (ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا)، رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية أخرى في محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي، وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي الغربي، حيث مستوطنات المسلحين الصينيين والأوزبك وعائلاتهم.
وتأسست "جماعة الألبان" التي تتسم بـ"صفائها العرقي"، ضمن إطار تنظيمي مستقل في النصف الثاني من 2017، ويصنف "أميرها" المدعو "أبو قتادة الألباني"، واسمه الحقيقي عبدول جشاري، كأحد أخطر الإرهابيين النشطين في سوريا.
وقدم "أبو قتادة" إلى سوريا، من مسقط رأسه في شمال مقدونيا، وهو في نهاية العقد الرابع من عمره.
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