https://sarabic.ae/20240728/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-اثنين-آخرين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1091206914.html
مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 149 مقذوفا من عيارات مختلفة. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T23:00+0000
2024-07-28T23:00+0000
2024-07-28T23:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و32 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 149 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091206598.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
23:00 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 28.07.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 149 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و32 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا
".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 149 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.