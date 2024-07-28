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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240728/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-اثنين-آخرين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1091206914.html
مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 149 مقذوفا من عيارات مختلفة. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T23:00+0000
2024-07-28T23:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و32 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 149 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091206598.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

23:00 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 28.07.2024)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 149 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و32 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة كورسك
21:36 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 149 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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