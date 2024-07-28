https://sarabic.ae/20240728/وزير-الخارجية-اللبناني-الحرب-ستكون-مدمرة-للجميع-وليس-فقط-لبلادنا-1091195303.html

وزير الخارجية اللبناني: الحرب ستكون مدمرة للجميع وليس فقط لبلادنا

وزير الخارجية اللبناني: الحرب ستكون مدمرة للجميع وليس فقط لبلادنا

سبوتنيك عربي

حذر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، من أن شن حرب على لبنان سيكون مدمرا للجميع وليس فقط للبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "طلبت من الولايات... 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T11:49+0000

2024-07-28T11:49+0000

2024-07-28T11:49+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082113744_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_b9e883210bbc9c6bb3623070b532e258.jpg

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بوحبيب قوله إن الولايات المتحدة "طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله، تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضا"، مشددا على أن أي حرب على بلاده ستتحول إلى حرب إقليمية.وذكر الوزير اللبناني إسرائيل قائلا إنها "تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس"، كما دعا إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".وأكد بوحبيب أن هناك جهودا لبنانية واتصالات واسعة لمنع التصعيد، حيث تدعو الحكومة اللبنانية دائما إلى ضبط النفس تحسبا لاتساع رقعة الصراع.واختتم الوزير اللبناني قائلا: "يكفينا خرابا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعا"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع "حزب الله"، وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم على الجولان.وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رفع جاهزية الجيش إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال، وذلك بعد قصف منسوب لـ"حزب الله" اللبناني على بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان، جاء ذلك في كلمة أثناء تفقده موقع الهجوم في مجدل شمس بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.وقال هاليفي: "‏نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة في القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة. نحن نعرف شن الغارات بعيدا جدا عن دولة إسرائيل".وأضاف: "سنواجه مزيدا من التحديات وسنرفع الجاهزية. عندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة"، مشيرا إلى أنه "سنعمل بكل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمن".‏وتابع: "نعرف بالضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية. نستطيع القول إنها قذيفة صاروخية من نوع (فلق) تحمل رأسًا حربيًا وزنه 53 كيلوغرامًا. هذه قذيفة صاروخية لحزب الله"، وفق قوله.وبحسب البيان، وصل هاليفي مساء أمس إلى مجدل شمس وتفقد ملعب كرة القدم والتقى زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ومندوبين عن السلطات المحلية وقائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210.وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.

https://sarabic.ae/20240728/سوريا-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-هجوم-مجدل-شمس-وإلصاق-التهمة-بـحزب-الله-لتصعيد-الأوضاع-في-المنطقة-1091193223.html

https://sarabic.ae/20240727/إسرائيل-بعد-هجوم-على-مجدل-شمس-حزب-الله-تجاوز-كل-الخطوط-الحمراء-ونقترب-من-لحظة-حرب-شاملة--1091180980.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار