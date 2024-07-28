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وزير الخارجية اللبناني: الحرب ستكون مدمرة للجميع وليس فقط لبلادنا
وزير الخارجية اللبناني: الحرب ستكون مدمرة للجميع وليس فقط لبلادنا
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، من أن شن حرب على لبنان سيكون مدمرا للجميع وليس فقط للبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "طلبت من الولايات... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T11:49+0000
2024-07-28T11:49+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بوحبيب قوله إن الولايات المتحدة "طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله، تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضا"، مشددا على أن أي حرب على بلاده ستتحول إلى حرب إقليمية.وذكر الوزير اللبناني إسرائيل قائلا إنها "تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس"، كما دعا إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".وأكد بوحبيب أن هناك جهودا لبنانية واتصالات واسعة لمنع التصعيد، حيث تدعو الحكومة اللبنانية دائما إلى ضبط النفس تحسبا لاتساع رقعة الصراع.واختتم الوزير اللبناني قائلا: "يكفينا خرابا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعا"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع "حزب الله"، وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم على الجولان.وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رفع جاهزية الجيش إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال، وذلك بعد قصف منسوب لـ"حزب الله" اللبناني على بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان، جاء ذلك في كلمة أثناء تفقده موقع الهجوم في مجدل شمس بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.وقال هاليفي: "‏نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة في القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة. نحن نعرف شن الغارات بعيدا جدا عن دولة إسرائيل".وأضاف: "سنواجه مزيدا من التحديات وسنرفع الجاهزية. عندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة"، مشيرا إلى أنه "سنعمل بكل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمن".‏وتابع: "نعرف بالضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية. نستطيع القول إنها قذيفة صاروخية من نوع (فلق) تحمل رأسًا حربيًا وزنه 53 كيلوغرامًا. هذه قذيفة صاروخية لحزب الله"، وفق قوله.وبحسب البيان، وصل هاليفي مساء أمس إلى مجدل شمس وتفقد ملعب كرة القدم والتقى زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ومندوبين عن السلطات المحلية وقائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210.وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.
https://sarabic.ae/20240728/سوريا-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-هجوم-مجدل-شمس-وإلصاق-التهمة-بـحزب-الله-لتصعيد-الأوضاع-في-المنطقة-1091193223.html
https://sarabic.ae/20240727/إسرائيل-بعد-هجوم-على-مجدل-شمس-حزب-الله-تجاوز-كل-الخطوط-الحمراء-ونقترب-من-لحظة-حرب-شاملة--1091180980.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

وزير الخارجية اللبناني: الحرب ستكون مدمرة للجميع وليس فقط لبلادنا

11:49 GMT 28.07.2024
© AP Photo / Evgenia Novozheninaوزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب
وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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حذر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، من أن شن حرب على لبنان سيكون مدمرا للجميع وليس فقط للبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية حث إسرائيل على ضبط النفس".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بوحبيب قوله إن الولايات المتحدة "طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله، تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضا"، مشددا على أن أي حرب على بلاده ستتحول إلى حرب إقليمية.
وذكر الوزير اللبناني إسرائيل قائلا إنها "تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس"، كما دعا إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
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10:16 GMT
وأكد بوحبيب أن هناك جهودا لبنانية واتصالات واسعة لمنع التصعيد، حيث تدعو الحكومة اللبنانية دائما إلى ضبط النفس تحسبا لاتساع رقعة الصراع.
واختتم الوزير اللبناني قائلا: "يكفينا خرابا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعا"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع "حزب الله"، وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم على الجولان.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رفع جاهزية الجيش إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال، وذلك بعد قصف منسوب لـ"حزب الله" اللبناني على بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان، جاء ذلك في كلمة أثناء تفقده موقع الهجوم في مجدل شمس بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.
وقال هاليفي: "‏نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة في القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة. نحن نعرف شن الغارات بعيدا جدا عن دولة إسرائيل".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
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أمس, 17:48 GMT
وأضاف: "سنواجه مزيدا من التحديات وسنرفع الجاهزية. عندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة"، مشيرا إلى أنه "سنعمل بكل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمن".
‏وتابع: "نعرف بالضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية. نستطيع القول إنها قذيفة صاروخية من نوع (فلق) تحمل رأسًا حربيًا وزنه 53 كيلوغرامًا. هذه قذيفة صاروخية لحزب الله"، وفق قوله.
وبحسب البيان، وصل هاليفي مساء أمس إلى مجدل شمس وتفقد ملعب كرة القدم والتقى زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ومندوبين عن السلطات المحلية وقائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210.
وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.
وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.
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