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إسرائيل تشتري قذائف "هاون" دقيقة التوجيه بأكثر من 220 مليون دولار "ردا على اندلاع الحرب"
إسرائيل تشتري قذائف "هاون" دقيقة التوجيه بأكثر من 220 مليون دولار "ردا على اندلاع الحرب"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء، اليوم الاثنين، عن توقيعها على طلبية بقيمة تزيد عن 220 مليون دولار لشراء آلاف من قذائف الهاون الموجهة بدقة، من طراز... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T07:23+0000
2024-07-29T07:23+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تجهيز هذه الصواريخ الدقيقة التوجيه بأنظمة توجيه متطورة بالليزر، ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وهي مصممة لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، مما يتيح الاستهداف الدقيق مع تقليل الأضرار الجانبية وتقليل المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين في ظروف قتالية معقدة".ويستخدم الجيش الإسرائيلي نظام "آيرون ستينغ" بالفعل، بما في ذلك في خضم القتال في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 296 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 39,324 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

إسرائيل تشتري قذائف "هاون" دقيقة التوجيه بأكثر من 220 مليون دولار "ردا على اندلاع الحرب"

07:23 GMT 29.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء، اليوم الاثنين، عن توقيعها على طلبية بقيمة تزيد عن 220 مليون دولار لشراء آلاف من قذائف الهاون الموجهة بدقة، من طراز "اللسعة الحديدية"، من شركة "إلبيت سيستمز".
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تجهيز هذه الصواريخ الدقيقة التوجيه بأنظمة توجيه متطورة بالليزر، ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وهي مصممة لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، مما يتيح الاستهداف الدقيق مع تقليل الأضرار الجانبية وتقليل المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين في ظروف قتالية معقدة".
وتابعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه "ردا على اندلاع الحرب، فقد قامت مديرية المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة بتسريع عملية الاستحواذ على الأسلحة المتطورة، مما يضمن تزويد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بأحدث الذخائر وأكثرها فعالية".
ويستخدم الجيش الإسرائيلي نظام "آيرون ستينغ" بالفعل، بما في ذلك في خضم القتال في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 296 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 39,324 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين.
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وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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