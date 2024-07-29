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الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى موسكو
الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا، يان أوندريك، إلى مقر الوزارة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T17:00+0000
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روسيا
التشيك
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 29 يوليو (تموز الجاري)، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في روسيا، يان أوندريك، إلى وزارة الخارجية الروسية".وأضاف البيان: "تم التعبير عن احتجاج شديد اللهجة جراء انتهاك التشريعات الروسية من قبل أحد أفراد الطاقم الإداري والفني للسفارة التشيكية في روسيا، وهي محاولة لتهريب مواد فعالة (غير مصرح بها تؤدي إلى الإضرار بالصحة ومميتة)".وتابع البيان: "طُلب من الجانب التشيكي التنازل عن الحصانة من القضاء الجنائي الروسي ضد موظف السفارة المذكور من أجل تقديمه إلى المسؤولية الجنائية".وأضاف البيان: "وإلا فسيتعين عليه مغادرة الأراضي الروسية".
https://sarabic.ae/20240527/التشيك-تدعو-أوروبا-وأمريكا-إلى-عدم-تكرار-تجربة-الحرب-العالمية-الثانية-1089241255.html
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روسيا, التشيك
روسيا, التشيك

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى موسكو

17:00 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 17:01 GMT 29.07.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا، يان أوندريك، إلى مقر الوزارة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 29 يوليو (تموز الجاري)، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في روسيا، يان أوندريك، إلى وزارة الخارجية الروسية".
وأضاف البيان: "تم التعبير عن احتجاج شديد اللهجة جراء انتهاك التشريعات الروسية من قبل أحد أفراد الطاقم الإداري والفني للسفارة التشيكية في روسيا، وهي محاولة لتهريب مواد فعالة (غير مصرح بها تؤدي إلى الإضرار بالصحة ومميتة)".
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وتابع البيان: "طُلب من الجانب التشيكي التنازل عن الحصانة من القضاء الجنائي الروسي ضد موظف السفارة المذكور من أجل تقديمه إلى المسؤولية الجنائية".
وأضاف البيان: "وإلا فسيتعين عليه مغادرة الأراضي الروسية".
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