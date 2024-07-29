https://sarabic.ae/20240729/السعودية-بصدد-تسليم-ملف-ترشحها-لاستضافة-كأس-العالم-2034--1091222045.html

السعودية بصدد تسليم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034

السعودية بصدد تسليم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة العربية السعودية جاهزية ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه من المقرر تسليم ملف الترشح في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.وقال وزير الرياضة السعودي: "نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة".وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر 2023.وجاء اختيار طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد لكرة القدم السعودي للمشاركة في تسليم ملف الترشح، كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسيدا لطموح الجيل السعودي الشاب لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم.وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023، مروراً بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتباعاً بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار "معا ننمو"، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

https://sarabic.ae/20240621/حدث-ضخم-يجري-في-السعودية-وجوائز-هي-الأضخم-في-العالم-1090028083.html

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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, منوعات