https://sarabic.ae/20240729/الصين-تحذر-أمريكا-واليابان-من-خلق-أعداء-وهميين-1091220513.html
الصين تحذر أمريكا واليابان من "خلق أعداء وهميين"
الصين تحذر أمريكا واليابان من "خلق أعداء وهميين"
سبوتنيك عربي
حذرت بكين، اليوم الاثنين، كلا من أمريكا واليابان من "التوقف عن خلق أعداء وهميين"، بحسب وصفها، بعد أن انتقدت الدولتان تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي، خلال... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T10:55+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "نحث أمريكا واليابان بشدة على التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن خلق أعداء وهميين".وعقب المحادثات في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس الأحد، انتقدت أمريكا واليابان "تصرفات بكين المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي، كما أدانت التعاون العسكري المتزايد لروسيا مع الصين وكوريا الشمالية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيريهما اليابانيين على "اعتراضاتهم القوية على المطالبات البحرية غير القانونية للصين، وعسكرة المعالم المستصلحة، والأنشطة التهديدية والاستفزازية في بحر الصين الجنوبي"، وفقا لبيان مشترك.وأضاف البيان أن "تصرفات الصين المزعزعة للاستقرار في هذه المنطقة تشمل مواجهات غير آمنة في البحر وفي الجو، وجهود لتعطيل استغلال الموارد البحرية لدول أخرى، فضلا عن الاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل والمليشيات البحرية".كما اتهموا الصين "بتكثيف محاولات تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي"، وأن "السياسة الخارجية الصينية تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي لصالحها على حساب الآخرين".وتابع أن "البيان يتدخل بشكل فظ في الشؤون الداخلية للصين، ويهاجم الصين بشكل خبيث، ويشوّه سمعتها بشأن القضايا البحرية، ويدلي بتصريحات غير مدروسة حول التنمية العسكرية والدفاعية الطبيعية للصين، ويبالغ ويثير ضجة حول التهديد الصيني، ويضخم التوترات الإقليمية بشكل خبيث، وتعارض الصين هذا بشدة".
https://sarabic.ae/20240727/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الأمريكي-الصين-ليست-أمريكا-ولا-تسعى-للهيمنة-أو-سياسة-القوة-1091178109.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تحذر أمريكا واليابان من "خلق أعداء وهميين"
حذرت بكين، اليوم الاثنين، كلا من أمريكا واليابان من "التوقف عن خلق أعداء وهميين"، بحسب وصفها، بعد أن انتقدت الدولتان تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي، خلال محادثات طوكيو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "نحث أمريكا واليابان بشدة على التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن خلق أعداء وهميين".
وعقب المحادثات في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس الأحد، انتقدت أمريكا واليابان "تصرفات بكين المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي، كما أدانت التعاون العسكري المتزايد لروسيا مع الصين وكوريا الشمالية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيريهما اليابانيين على "اعتراضاتهم القوية على المطالبات البحرية غير القانونية للصين، وعسكرة المعالم المستصلحة، والأنشطة التهديدية والاستفزازية في بحر الصين الجنوبي"، وفقا لبيان مشترك.
وأضاف البيان أن "تصرفات الصين المزعزعة للاستقرار في هذه المنطقة تشمل مواجهات غير آمنة في البحر وفي الجو، وجهود لتعطيل استغلال الموارد البحرية لدول أخرى، فضلا عن الاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل والمليشيات البحرية".
كما اتهموا الصين "بتكثيف محاولات تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي"، وأن "السياسة الخارجية الصينية تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي لصالحها على حساب الآخرين".
وردا على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن البيان المشترك "يتجاهل الحقائق، ويخلط بين الصواب والخطأ، ويهاجم السياسة الخارجية للصين بشكل خبيث".
وتابع أن "البيان يتدخل بشكل فظ في الشؤون الداخلية للصين، ويهاجم الصين بشكل خبيث، ويشوّه سمعتها بشأن القضايا البحرية، ويدلي بتصريحات غير مدروسة حول التنمية العسكرية والدفاعية الطبيعية للصين، ويبالغ ويثير ضجة حول التهديد الصيني، ويضخم التوترات الإقليمية بشكل خبيث، وتعارض الصين هذا بشدة".