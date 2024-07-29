بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240729/بريطانيا-تخرج-من-قائمة-الدول-الصناعية-الـ10-الأولى-وروسيا-تتقدم-1091220702.html
بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم
بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة خرجت من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، بينما احتلت روسيا المرتبة الثامنة فيها. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T11:21+0000
2024-07-29T11:21+0000
الاقتصاد الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/16/1047581357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f62ece0d41c7a8c0685b2c528abdd99e.jpg
وأوضحت الصحيفة: "خرجت المملكة المتحدة لأول مرة من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى في العالم على خلفية "إعادة رسم ملامح" الاقتصاد العالمي &lt;...&gt; لقد تراجعت المملكة المتحدة إلى ما دون المكسيك وروسيا".وعلى خلفية ذلك، دعت منظمة "مايك يو كي" (Make UK) إلى استراتيجية صناعية طويلة المدى لدعم قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني.وتصدرت الصين قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان.
https://sarabic.ae/20240729/الصين-تحذر-أمريكا-واليابان-من-خلق-أعداء-وهميين-1091220513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/16/1047581357_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3eb4b4e683e40ebfb02ef6479c43500f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الاقتصاد الروسي
الاقتصاد الروسي

بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم

11:21 GMT 29.07.2024
© AP Photo / PA / Dominic Lipinskiالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / PA / Dominic Lipinski
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة خرجت من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، بينما احتلت روسيا المرتبة الثامنة فيها.
وأوضحت الصحيفة: "خرجت المملكة المتحدة لأول مرة من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى في العالم على خلفية "إعادة رسم ملامح" الاقتصاد العالمي <...> لقد تراجعت المملكة المتحدة إلى ما دون المكسيك وروسيا".

ووفقا للصحيفة تظهر بيانات لعام 2022، أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الاقتصادات الصناعية، أي أقل بأربع مراتب مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت ذاته، تقدمت روسيا في الترتيب، إلى المرتبة الثامنة بسبب زيادة الإنتاج الدفاعي.

علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
الصين تحذر أمريكا واليابان من "خلق أعداء وهميين"
10:55 GMT
وعلى خلفية ذلك، دعت منظمة "مايك يو كي" (Make UK) إلى استراتيجية صناعية طويلة المدى لدعم قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني.
وتصدرت الصين قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتيلان و3 جرحى في قصف إسرائيلي على محيط بلدة شقرا اللبنانية06:06 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала