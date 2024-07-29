https://sarabic.ae/20240729/بريطانيا-تخرج-من-قائمة-الدول-الصناعية-الـ10-الأولى-وروسيا-تتقدم-1091220702.html
بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم
بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة خرجت من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، بينما احتلت روسيا المرتبة الثامنة فيها. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T11:21+0000
2024-07-29T11:21+0000
2024-07-29T11:21+0000
الاقتصاد الروسي
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وأوضحت الصحيفة: "خرجت المملكة المتحدة لأول مرة من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى في العالم على خلفية "إعادة رسم ملامح" الاقتصاد العالمي <...> لقد تراجعت المملكة المتحدة إلى ما دون المكسيك وروسيا".وعلى خلفية ذلك، دعت منظمة "مايك يو كي" (Make UK) إلى استراتيجية صناعية طويلة المدى لدعم قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني.وتصدرت الصين قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان.
https://sarabic.ae/20240729/الصين-تحذر-أمريكا-واليابان-من-خلق-أعداء-وهميين-1091220513.html
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الاقتصاد الروسي
بريطانيا تخرج من قائمة الدول الصناعية الـ10 الأولى.. وروسيا تتقدم
أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة خرجت من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، بينما احتلت روسيا المرتبة الثامنة فيها.
وأوضحت الصحيفة: "خرجت المملكة المتحدة لأول مرة من قائمة الدول الصناعية العشر الأولى في العالم على خلفية "إعادة رسم ملامح" الاقتصاد العالمي <...> لقد تراجعت المملكة المتحدة إلى ما دون المكسيك وروسيا".
ووفقا للصحيفة تظهر بيانات لعام 2022، أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الاقتصادات الصناعية، أي أقل بأربع مراتب مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت ذاته، تقدمت روسيا في الترتيب، إلى المرتبة الثامنة بسبب زيادة الإنتاج الدفاعي.
وعلى خلفية ذلك، دعت منظمة "مايك يو كي" (Make UK) إلى استراتيجية صناعية طويلة المدى لدعم قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني.
وتصدرت الصين قائمة الدول الصناعية العشر الأولى، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان.