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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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المقهى الثقافي
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بعد تصريحاته ضد إسرائيل.. وزير خارجية تل أبيب يحذر أردوغان من مصير صدام حسين
بعد تصريحاته ضد إسرائيل.. وزير خارجية تل أبيب يحذر أردوغان من مصير صدام حسين
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعداده "لدخول" إسرائيل إذا لزم الأمر، بمقارنته بالرئيس... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T02:13+0000
2024-07-29T02:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
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وفي وقت سابق، قال أردوغان إن تركيا يمكن أن "تدخل" إسرائيل بنفس الطريقة التي فعلتها من قبل في ليبيا وقره باغ.وأرفق وزير الخارجية الإسرائيلي صورة للرئيس الراحل صدام حسين وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان.في 20 مارس/آذار 2003، وبحجة مكافحة الإرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل، بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفاً مكثفاً للمدن العراقية. ونتيجة لذلك، تمت الإطاحة برئيس البلاد صدام حسين، ولم يتم العثور على أي آثار لأسلحة الدمار الشامل المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية.سقطت حكومة صدام حسين في 17 أبريل 2003، واضطر الزعيم العراقي نفسه إلى الاختباء. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، عثر الجيش الأمريكي على حسين بالقرب من مسقط رأسه في تكريت في ملجأ تحت الأرض، وفي 30 يونيو/حزيران 2004، تم تسليمه إلى السلطات العراقية مع 11 عضواً في النظام البعثي.وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وجدت المحكمة العليا العراقية أن الزعيم العراقي السابق مذنب بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، وتم إعدامه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006.
https://sarabic.ae/20240728/أردوغان-مهاجما-تل-أبيب-تركيا-يمكن-أن-تتدخل-في-إسرائيل-كما-فعلت-في-قره-باغ-وليبيا-1091206720.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

بعد تصريحاته ضد إسرائيل.. وزير خارجية تل أبيب يحذر أردوغان من مصير صدام حسين

02:13 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 02:18 GMT 29.07.2024)
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
رد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعداده "لدخول" إسرائيل إذا لزم الأمر، بمقارنته بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن تركيا يمكن أن "تدخل" إسرائيل بنفس الطريقة التي فعلتها من قبل في ليبيا وقره باغ.
وقال كاتس على منصة إكس: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".
وأرفق وزير الخارجية الإسرائيلي صورة للرئيس الراحل صدام حسين وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في 20 مارس/آذار 2003، وبحجة مكافحة الإرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل، بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفاً مكثفاً للمدن العراقية. ونتيجة لذلك، تمت الإطاحة برئيس البلاد صدام حسين، ولم يتم العثور على أي آثار لأسلحة الدمار الشامل المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية.
سقطت حكومة صدام حسين في 17 أبريل 2003، واضطر الزعيم العراقي نفسه إلى الاختباء. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، عثر الجيش الأمريكي على حسين بالقرب من مسقط رأسه في تكريت في ملجأ تحت الأرض، وفي 30 يونيو/حزيران 2004، تم تسليمه إلى السلطات العراقية مع 11 عضواً في النظام البعثي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
أردوغان مهاجما تل أبيب: تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا
أمس, 22:30 GMT
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وجدت المحكمة العليا العراقية أن الزعيم العراقي السابق مذنب بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، وتم إعدامه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006.
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