https://sarabic.ae/20240728/أردوغان-مهاجما-تل-أبيب-تركيا-يمكن-أن-تتدخل-في-إسرائيل-كما-فعلت-في-قره-باغ-وليبيا-1091206720.html

أردوغان مهاجما تل أبيب: تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا

أردوغان مهاجما تل أبيب: تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا

سبوتنيك عربي

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن تركيا قد "تتدخل في إسرائيل" لوقف الحرب على قطاع غزة، كما تدخلت في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم قره باغ،... 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T22:30+0000

2024-07-28T22:30+0000

2024-07-28T22:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في خطاب خلال فعالية لحزبه (العدالة والتنمية) في ولاية ريزا، "كما دخلنا قره باغ وليبيا يمكن أن نفعل الشيء نفسه في إسرائيل، ولا يوجد سبب لعدم القيام بذلك".وبوقت سابق هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوفير المال والسلاح لحركة حماس التي وصفها بـ"الإرهابية"، وذلك من أجل قتل الإسرائيليين.وقال كاتس، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قام بضبط خلية إرهابية تابعة لحماس، تدار من قبل مقر حماس في تركيا".وأضاف أن "أعضاء خلية حماس الذين ألقى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي القبض عليهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في إسرائيل".وردًا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية التركية أن الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية ضد تركيا وأردوغان لن تجدي نفعا.وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "يسعى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، إلى إخفاء جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وراء سلسلة من الأكاذيب والافتراءات والازدراءات، إلا أن الدعاية القذرة والحرب النفسية التي تستهدف الرئيس أردوغان وبلادنا لن تجدي نفعا".وتابع البيان: أن "أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة ويريدون إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيحاكمون أمام المحاكم الدولية ويحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها".وأضاف أن تركيا "ستواصل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وعدل وقول الحقيقة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240728/تركيا-ترسل-قوات-عسكرية-إلى-الصومال-معلومات-عن-جيشي-البلدين-1091202987.html

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رجب طيب أردوغان, إسرائيل, العالم, غزة, قره باغ, أخبار تركيا اليوم, طوفان الأقصى