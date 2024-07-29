https://sarabic.ae/20240729/علماء-روس-يخططون-للوصول-إلى-بحيرة-تحت-جليد-القارة-القطبية-الجنوبية-1091224602.html
علماء روس يخططون لاختراق بحيرة متخفية تحت جليد القارة القطبية الجنوبية
علماء روس يخططون لاختراق بحيرة متخفية تحت جليد القارة القطبية الجنوبية
سبوتنيك عربي
صرح مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسي، ألكسندر ماكاروف، اليوم الاثنين، أن علماء روسيين يخططون لتطوير تقنيات تسمح، ولأول مرة، من الوصول إلى... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T13:05+0000
2024-07-29T13:05+0000
2024-07-29T13:44+0000
مجتمع
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وتم افتتاح مجمع شتوي جديد، في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، في محطة "فوستوك" القطبية الروسية وسط القارة القطبية الجنوبية، ومن المفترض أن يصبح المجمع موقعًا لمشاريع علمية كبرى، بما في ذلك دراسة بحيرة "فوستوك" تحت الجليد.ووفقا لماكاروف، فتعد دراسة البحيرة ورواسب قاعها مهمة العلماء الروس على مدى العقدين المقبلين.بحيرة "فوستوك" هي أكبر مسطح مائي تحت الجليد في الكرة الأرضية، وتم اكتشاف البحيرة في نهاية القرن العشرين في القارة القطبية الجنوبية في منطقة محطة "فوستوك" الروسية، ومن ثم سميت على اسمها، وتبلغ مساحتها نحو 16 ألف كيلو متر مربع، وهي أقل بقليل من مساحة بحيرة "لادوغا"، ويصل عمقها إلى 1.2 ألف متر. وخلال ملايين السنين، تم عزل النظام البيئي لبحيرة "فوستوك" عن التأثيرات الخارجية تحت طبقة من الجليد على عمق نحو 4 كيلو مترات. واكتشفت البحيرة للمرة الأولى، في 5 فبراير/ شباط 2012، واليوم هذا هو المكان الأقل استكشافًا في الكرة الأرضية.
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علماء روس يخططون لاختراق بحيرة متخفية تحت جليد القارة القطبية الجنوبية
13:05 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 13:44 GMT 29.07.2024)
صرح مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسي، ألكسندر ماكاروف، اليوم الاثنين، أن علماء روسيين يخططون لتطوير تقنيات تسمح، ولأول مرة، من الوصول إلى داخل بحيرة "فوستوك" المخفية تحت الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي، دون الإضرار بنظامها البيئي الفريد.
وتم افتتاح مجمع شتوي جديد، في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، في محطة "فوستوك" القطبية الروسية وسط القارة القطبية الجنوبية، ومن المفترض أن يصبح المجمع موقعًا لمشاريع علمية كبرى، بما في ذلك دراسة بحيرة "فوستوك" تحت الجليد.
علينا أن نطور تكنولوجيا تسمح لنا باختراق مسطح مائي مختبئ تحت الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي لملايين السنين دون الإخلال بنظامه البيئي الفريد.
ألكسندر ماكاروف
دير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسي
ووفقا لماكاروف، فتعد دراسة البحيرة ورواسب قاعها مهمة العلماء الروس على مدى العقدين المقبلين.
بحيرة "فوستوك" هي أكبر مسطح مائي تحت الجليد في الكرة الأرضية، وتم اكتشاف البحيرة في نهاية القرن العشرين في القارة القطبية الجنوبية في منطقة محطة "فوستوك" الروسية، ومن ثم سميت على اسمها، وتبلغ مساحتها نحو 16 ألف كيلو متر مربع، وهي أقل بقليل من مساحة بحيرة "لادوغا"، ويصل عمقها إلى 1.2 ألف متر. وخلال ملايين السنين، تم عزل النظام البيئي لبحيرة "فوستوك" عن التأثيرات الخارجية تحت طبقة من الجليد على عمق نحو 4 كيلو مترات.
واكتشفت البحيرة للمرة الأولى، في 5 فبراير/ شباط 2012، واليوم هذا هو المكان الأقل استكشافًا في الكرة الأرضية.