https://sarabic.ae/20240729/لوكاشينكو-يناقش-مع-بوتين-المسائل-المتعلقة-بالنفط-الروسي-1091216363.html

لوكاشينكو يناقش مع بوتين المسائل المتعلقة بالنفط الروسي

لوكاشينكو يناقش مع بوتين المسائل المتعلقة بالنفط الروسي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، خلال اجتماع له حول القضايا الدولية في مينسك، بانه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صيغة تسعير النفط... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T09:41+0000

2024-07-29T09:41+0000

2024-07-29T09:41+0000

سوق النفط

روسي

بيلاروس

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وأوضح لوكاشينكو: "لقد طرحتم( أي الحكومة - المحرر) أسئلة، كما يحدث في العادة، حول قضايا لم تحلوها مع الحكومة الروسية، وكان ينبغي حلها. أولها يتعلق بصيغة النفط، وصيغة التسعير الجديدة، والمسألة الثانية حول رسوم إعادة التدوير. والثالثة حول الدفع المسبق للنفط".وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، بأن لوكاشينكو شدد على أنه قد تم بناء أساس متين للعلاقات مع روسيا من جانبه، وتم حل القضيتين الاستراتيجيتين، وتم اتخاذ القرارات في المجالات الرئيسية، وكذلك التكتيكية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مهمة تطوير التعاون والاتفاق بشكل جوهري اعتمادا على جوانب محددة.ولفت لوكاشينكو إلى أنه من بين القضايا التي ظلت دون حل على المستوى الحكومي، والتي تمت مناقشتها في اجتماع رئيسي البلدين، كانت ثلاث قضايا رئيسية: صيغة جديدة لتسعير النفط، ورسوم إعادة التدوير، والدفع المسبق للنفط.ويؤثر النفط الروسي الذي تمر إمداداته عبر بيلاروس بشكل كبير على وضع النفط في أوروبا، إذ أنه من أهم مصادر النفط لبعض الدول الأوروبية. ويمر النفط الروسي عبر بيلاروس إلى أوروبا من خلال الفرع الشمالي لخط النفط "دروجبا"، الذي يعد من أكبر خطوط النفط في العالم.

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سوق النفط, روسي, بيلاروس