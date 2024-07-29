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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في جنوب سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T22:41+0000
2024-07-29T22:53+0000
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وأضاف المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها شمال المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل تبين أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري لعدوان صاروخي إسرائيلي على مواقع في محيط تل الجانبية الاستراتيجي المحاذي الجولان السوري المحتل بريف درعا الغربي.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن طائرات اسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أجواء الجولان السوري المحتل باتجاه محيط تل الجابية ونجحت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية
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درعا, أخبار سوريا اليوم
درعا, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي

22:41 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 22:53 GMT 29.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jaradatقصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف
قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jaradat
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في جنوب سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف درعا الغربي جنوب البلاد.
وأضاف المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها شمال المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل تبين أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري لعدوان صاروخي إسرائيلي على مواقع في محيط تل الجانبية الاستراتيجي المحاذي الجولان السوري المحتل بريف درعا الغربي.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن طائرات اسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أجواء الجولان السوري المحتل باتجاه محيط تل الجابية ونجحت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية
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