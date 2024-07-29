https://sarabic.ae/20240729/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تهز-ريف-درعا-الغربي-جنوب-سوريا-1091234421.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في جنوب سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T22:41+0000
2024-07-29T22:41+0000
2024-07-29T22:53+0000
درعا
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها شمال المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل تبين أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري لعدوان صاروخي إسرائيلي على مواقع في محيط تل الجانبية الاستراتيجي المحاذي الجولان السوري المحتل بريف درعا الغربي.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن طائرات اسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أجواء الجولان السوري المحتل باتجاه محيط تل الجابية ونجحت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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درعا, أخبار سوريا اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في ريف درعا الغربي
22:41 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 22:53 GMT 29.07.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في جنوب سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف درعا الغربي جنوب البلاد.
وأضاف المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها شمال المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل تبين أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري لعدوان صاروخي إسرائيلي على مواقع في محيط تل الجانبية الاستراتيجي المحاذي الجولان السوري المحتل بريف درعا الغربي.
وأوضح مراسل "سبوتنيك
" أن طائرات اسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أجواء الجولان السوري المحتل باتجاه محيط تل الجابية ونجحت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية