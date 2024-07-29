https://sarabic.ae/20240729/مصدر-لـسبوتنيك-أمريكا-قامت-باختبار-أسلحة-فرط-صوتية--1091233538.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أمريكا قامت باختبار أسلحة فرط صوتية
مصدر لـ"سبوتنيك": أمريكا قامت باختبار أسلحة فرط صوتية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة قامت بإجراء تجربة إطلاق سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، لكنه لم يحدد ما إذا كان الإطلاق ناجحا. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T20:30+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الجيش والبحرية الأمريكيين، أخيرا، اختبارًا لنظام تقليدي تفوق سرعته سرعة الصوت في المحطة الفضائية في قاعدة "كيب كانافيرال" لقوة الفضاء في فلوريدا".وأضاف المصدر أن "الاختبار قدم بيانات مهمة لمزيد من التقدم الأمريكي في الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) باتريك رايدر، أن "الولايات المتحدة تعتزم تسريع برامجها لتطوير واختبار الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، سنواصل تطوير عدد من البرامج على هذا الأساس، وسنعمل أيضًا على تسريع تطوير واختبار هذه البرامج".
https://sarabic.ae/20240716/أمريكا-تعلن-عن-عزمها-تسريع-تطوير-واختبار-الصواريخ-الفرط-صوتية--1090864307.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر لـ"سبوتنيك": أمريكا قامت باختبار أسلحة فرط صوتية
صرح مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة قامت بإجراء تجربة إطلاق سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، لكنه لم يحدد ما إذا كان الإطلاق ناجحا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الجيش والبحرية الأمريكيين، أخيرا، اختبارًا لنظام تقليدي تفوق سرعته سرعة الصوت في المحطة الفضائية في قاعدة "كيب كانافيرال" لقوة الفضاء في فلوريدا".
وتابع المصدر: "يمثل هذا الاختبار علامة فارقة في تطوير التكنولوجيا التشغيلية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وأضاف المصدر أن "الاختبار قدم بيانات مهمة لمزيد من التقدم الأمريكي في الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) باتريك رايدر، أن "الولايات المتحدة تعتزم تسريع برامجها لتطوير
واختبار الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، سنواصل تطوير عدد من البرامج على هذا الأساس، وسنعمل أيضًا على تسريع تطوير واختبار هذه البرامج".