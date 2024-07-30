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القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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08:47 GMT
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09:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240730/أكبر-مروحيات-العالم-تجلي-متضرري-الفيضانات-في-كوريا-الشمالية-1091243144.html
أكبر مروحية في العالم تجلي متضرري الفيضانات في كوريا الشمالية
أكبر مروحية في العالم تجلي متضرري الفيضانات في كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
استخدمت القوات المسلحة الكورية الشمالية أكثر من اثنتي عشرة طائرة مروحية، بما في ذلك أكبر طائرة مروحية تم إنتاجها في العالم، وهي المروحية الروسية "مي-26"،... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T09:50+0000
2024-07-30T10:44+0000
كوريا الشمالية
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وأشارت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن صحيفة "ميليتاري ووتش" (Military Watch) ووكالة الأنباء المركزية الكورية ذكرتا أن أكثر من خمسة آلاف شخص حوصروا إثر الفيضانات التي ضربت البلاد. واضطرت المروحيات إلى تنفيذ العديد من عمليات الإجلاء لإنقاذ الجميع.وتمتلك القوات الجوية للجيش الشعبي الكوري نحو 300 طائرة مروحية، بما في ذلك أربع طائرات من طراز "مي-26"، تم شراؤها من روسيا في الفترة ما بين 1995 و1996، وتتمركز هذه المروحيات في قاعدة بوكشان الجوية. وتستطيع كل مروحية أن تحمل أكثر من 50 طنا من البضائع، ويقدر وزن الإقلاع الأقصى بـ 105 أطنان.وتشير الصحيفة إلى أنه إلى جانب طائرات "مي-26"، شوهدت طائرات "مي-8" الأخف وزنًا وهي تدعم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث.
https://sarabic.ae/20240729/بسيارة-مغمورة-في-السيول-زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-بنفسه-جهود-إنقاذ-المتضررين-صور-1091212553.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أكبر مروحية في العالم تجلي متضرري الفيضانات في كوريا الشمالية

09:50 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 30.07.2024)
© Sputnik . PAVEL BEDNYKOVمروحية النقل العسكري الروسية مي - 26 - الجيش الروسي
مروحية النقل العسكري الروسية مي - 26 - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . PAVEL BEDNYKOV
تابعنا عبر
استخدمت القوات المسلحة الكورية الشمالية أكثر من اثنتي عشرة طائرة مروحية، بما في ذلك أكبر طائرة مروحية تم إنتاجها في العالم، وهي المروحية الروسية "مي-26"، لتنفيذ عمليات الإغاثة للسكان المحليين في المناطق التي غمرتها الفيضانات في مدينة سينيزهو ومقاطعة أويتشو في كوريا الشمالية.
وأشارت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن صحيفة "ميليتاري ووتش" (Military Watch) ووكالة الأنباء المركزية الكورية ذكرتا أن أكثر من خمسة آلاف شخص حوصروا إثر الفيضانات التي ضربت البلاد. واضطرت المروحيات إلى تنفيذ العديد من عمليات الإجلاء لإنقاذ الجميع.
وتمتلك القوات الجوية للجيش الشعبي الكوري نحو 300 طائرة مروحية، بما في ذلك أربع طائرات من طراز "مي-26"، تم شراؤها من روسيا في الفترة ما بين 1995 و1996، وتتمركز هذه المروحيات في قاعدة بوكشان الجوية. وتستطيع كل مروحية أن تحمل أكثر من 50 طنا من البضائع، ويقدر وزن الإقلاع الأقصى بـ 105 أطنان.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
بسيارة مغمورة في السيول.. زعيم كوريا الشمالية يقود بنفسه جهود إنقاذ المتضررين.. صور
أمس, 08:02 GMT
وتشير الصحيفة إلى أنه إلى جانب طائرات "مي-26"، شوهدت طائرات "مي-8" الأخف وزنًا وهي تدعم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث.
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