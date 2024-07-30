https://sarabic.ae/20240730/الإعلام-الفرنسي-يكشف-عدد-السرقات-الحاصلة-في-القرية-الأولمبية-في-باريس-1091243898.html

الإعلام الفرنسي يكشف عدد السرقات الحاصلة في القرية الأولمبية في باريس

الإعلام الفرنسي يكشف عدد السرقات الحاصلة في القرية الأولمبية في باريس

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عدد عمليات السرقة التي حصلت في القرية الأولمبية منذ انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T10:08+0000

2024-07-30T10:08+0000

2024-07-30T10:08+0000

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وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنه منذ بداية الألعاب، تم الإبلاغ عن 5 عمليات سرقة في القرية الأولمبية، مضيفا أنه القرية الأولمبية في سان دوني، والتي يمكن أن تستوعب 9000 رياضي، تلقت خمسة بلاغات عن السرقة.كما قدم أحد أعضاء فريق الركبي الوطني الياباني بلاغًا حول سرقة خاتم زواج وقلادة وأموال يبلغ مجموع قيمتها 3000 يورو.وأشارت الصحيفة إلى أنه في كلتا الحالتين لم يتم العثور على أي علامات على الدخول عنوة إلى الغرف، والتحقيقات صعبة بسبب عدم وجود كاميرات المراقبة في أماكن إقامة الرياضيين، فضلاً عن عدم وجود أمن الشرطة في المجمع نفسه.يذكر أنه تم إيقاف المنتخب الروسي عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس لأسباب سياسية بحتة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية، حسبما علمت وكالة "سبوتنيك" من السفارة الروسية في باريس.كما رفضت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اعتماد جميع صحفيي وكالة "سبوتنيك".

https://sarabic.ae/20240726/خبراء-رياضيون-يستذكرون-المونديال-الروسي-بعد-أحداث-فرنسا-الغريبة--قبيل-انطلاق-دورة-الألعاب-الأولمبية-1091150091.html

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