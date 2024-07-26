بين أولمبياد "لؤلؤة البحر الأسود" وأولمبياد باريس... فروق تنظيمية كبيرة
14:29 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 15:02 GMT 26.07.2024)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالميدالية الذهبية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
تابعنا عبر
الأحداث التي شهدتها فرنسا قبل ساعات من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، أثارت التساؤلات لدى محبي الرياضة حول العالم، وقارنها الكثيرون مع الألعاب الأولمبية في سوتشي، عام 2014، ومونديال موسكو، عام 2018، اللذين تركا انطباعا رائعا لدى محبي الرياضة والسياحة الرياضية.
تعرضت فرنسا لأحداث غريبة قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وأثارت هذه الأحداث تساؤلات لدى عشاق الرياضة حول العالم وقارنوها مع الألعاب الأولمبية في سوتشي، عام 2014، ومونديال موسكو، عام 2018، اللذين حظيا بإشادة جميع الرياضيين والقائمين على تنظيم المسابقات الرياضية حول العالم.
وكان أبرز الأحداث، إعلان شركة السكك الحديدية الفرنسية، تعرضها لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
وأوضحت شركة السكك الحديدية أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.
من جهة أخرى، تعرض رياضيون للسرقة في فرنسا، طالت أحدها لاعب كرة قدم أرجنتيني، الذي فقد مجوهرات تقدر قيمتها بـ50 ألف يورو، في أعقاب مباراة منتخب الأرجنتين ضد المغرب.
وفي سياق متصل تعرض لوجان مارتين، أحد أعضاء فريق الدراجات الأسترالي المشارك في الأولمبياد للسرقة، خلال توجهه إلى باريس، حيث تم تحطيم زجاج الشاحنة التي كانت تقل الفريق.
أمس, 14:40 GMT
مونديال روسيا 2015... "صدمة جمال" لعشاق الرياضة
هذه الأحداث ذكرت الرياضيين والقائمين على تنظيم المسابقات الرياضية، بالتنظيم الرائع لمونديال روسيا 2018، والذي حظي بإشادة واسعة من جميع الجماهير الرياضية
من الناحية التنظيمية تميز المونديال الروسي بالتنظيم المثالي والمتميز على جميع الأصعدة بشهادة من العالم بأسره، بأن روسيا نجحت باستضافة مونديال تاريخي دون أي مشاكل أو أي خلل فني يذكر.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
3/5
ملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
4/5
ملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
5/5
ملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
3/5
ملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
4/5
ملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
5/5
ملعب "يكاترينبورغ أرينا" في مدينة يكاترينبورغ، روسيا
في سابقة هي الأولى من نوعها خاضت المنتخبات المشاركة مبارياتها في مدن مختلفة وليس كما درجت العادة كل مجموعة في مدينة واحدة، لتمنح روسيا فرصة أكبر لمشجعي هذه المنتخبات للتعرف بأعينهم على الحضارة والثقافة الروسية.
كانت البنية تحتية مجهزة على أعلى ما يمكن من مطارات وتأشيرات سفر خاصة ارتبطت ببطاقات المباريات وحملت اسم "بطاقة المشجع" والتسهيلات المقدمة من خلالها من دخول للبلاد بلا تأشيرة لمدة شهر كامل، ليتم لاحقا السماح بدخول حاملها لروسيا لنهاية العام.
بالإضافة، إلى شبكة القطارات التي تربط بين أغلب المدن المستضيفة والتي كانت بالمجان لحاملي هذه البطاقات شرط تسجيل حجز رحلاتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بها، الى الخدمات الطبية التي كانت مؤمنة وموفرة بشكل مكثف في جميع المدن.
15 يوليو 2018, 17:55 GMT
وهنأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في ذلك الوقت، روسيا على التنظيم الرائع للنسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018. وقال رونالدو، في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أهنئ منظمي كأس العالم 2018، إنها رائعة من كل النواحي، الأمن والبيئة المثالية، هذا يجب أن يُقال".
أولمبياد "لؤلؤة البحر الأسود" 2014... سحر الطبيعة وجمال التنظيم
وبدوره، استذكر محبي الرياضة والسياحة الرياضية التنظيم الرائع لأولمبياد سوتشي "لؤلؤة البحر الأسود"، عام 2014، في روسيا.
حيث جرى العمل، لمدة 7 سنوات، وتم بناء البنية التحتية للنقل والطاقة في سوتشي من الصفر تقريبا، وتم إنشاء الفنادق والمرافق الرياضية. وأشاد الرياضيون من جميع أنحاء العالم بالتنظيم العالي لأولمبياد سوتشي 2014، حيث تم بناء 363 منشأة، وحضر الألعاب الأولمبية 44 رئيس دولة.
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالاستعدادات لافتتاح معرض للأشياء الفريدة التي تم إنشاؤها لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين في سوتشي 2014.
3/6
الاستعدادات لافتتاح معرض للأشياء الفريدة التي تم إنشاؤها لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين في سوتشي 2014.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوريلتقط السائحون الصور بجوار شخصيات الألعاب الأولمبية ليوبارد وأرنب ودب في سوتشي
4/6
يلتقط السائحون الصور بجوار شخصيات الألعاب الأولمبية ليوبارد وأرنب ودب في سوتشي
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاعل والميداليات من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
5/6
المشاعل والميداليات من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالميدالية الذهبية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
6/6
الميدالية الذهبية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
3/6
الاستعدادات لافتتاح معرض للأشياء الفريدة التي تم إنشاؤها لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرين في سوتشي 2014.
4/6
يلتقط السائحون الصور بجوار شخصيات الألعاب الأولمبية ليوبارد وأرنب ودب في سوتشي
5/6
المشاعل والميداليات من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
6/6
الميدالية الذهبية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014 معروضة في الجامعة الأولمبية الروسية الدولية.
يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرون أقيمت في سوتشي في الفترة، من 7 إلى 23 فبراير/ شباط 2014. وحصل المنتخب الروسي على المركز الأول في مسابقة الفرق غير الرسمية، وحاز على 33 ميدالية.
وتم الاعتراف عالميا بمستوى تنظيم الألعاب الأولمبية في روسيا، باعتباره أحد أفضل المستويات في تاريخ المسابقة بأكملها.