https://sarabic.ae/20240726/خبراء-رياضيون-يستذكرون-المونديال-الروسي-بعد-أحداث-فرنسا-الغريبة--قبيل-انطلاق-دورة-الألعاب-الأولمبية-1091150091.html

بين أولمبياد "لؤلؤة البحر الأسود" وأولمبياد باريس... فروق تنظيمية كبيرة

بين أولمبياد "لؤلؤة البحر الأسود" وأولمبياد باريس... فروق تنظيمية كبيرة

سبوتنيك عربي

الأحداث التي شهدتها فرنسا قبل ساعات من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، أثارت التساؤلات لدى محبي الرياضة حول العالم، وقارنها الكثيرون مع الألعاب الأولمبية في... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T14:29+0000

2024-07-26T14:29+0000

2024-07-26T15:02+0000

مجتمع

رياضة

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تعرضت فرنسا لأحداث غريبة قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وأثارت هذه الأحداث تساؤلات لدى عشاق الرياضة حول العالم وقارنوها مع الألعاب الأولمبية في سوتشي، عام 2014، ومونديال موسكو، عام 2018، اللذين حظيا بإشادة جميع الرياضيين والقائمين على تنظيم المسابقات الرياضية حول العالم.وكان أبرز الأحداث، إعلان شركة السكك الحديدية الفرنسية، تعرضها لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.من جهة أخرى، تعرض رياضيون للسرقة في فرنسا، طالت أحدها لاعب كرة قدم أرجنتيني، الذي فقد مجوهرات تقدر قيمتها بـ50 ألف يورو، في أعقاب مباراة منتخب الأرجنتين ضد المغرب.وفي سياق متصل تعرض لوجان مارتين، أحد أعضاء فريق الدراجات الأسترالي المشارك في الأولمبياد للسرقة، خلال توجهه إلى باريس، حيث تم تحطيم زجاج الشاحنة التي كانت تقل الفريق.مونديال روسيا 2015... "صدمة جمال" لعشاق الرياضةهذه الأحداث ذكرت الرياضيين والقائمين على تنظيم المسابقات الرياضية، بالتنظيم الرائع لمونديال روسيا 2018، والذي حظي بإشادة واسعة من جميع الجماهير الرياضيةفي سابقة هي الأولى من نوعها خاضت المنتخبات المشاركة مبارياتها في مدن مختلفة وليس كما درجت العادة كل مجموعة في مدينة واحدة، لتمنح روسيا فرصة أكبر لمشجعي هذه المنتخبات للتعرف بأعينهم على الحضارة والثقافة الروسية.كانت البنية تحتية مجهزة على أعلى ما يمكن من مطارات وتأشيرات سفر خاصة ارتبطت ببطاقات المباريات وحملت اسم "بطاقة المشجع" والتسهيلات المقدمة من خلالها من دخول للبلاد بلا تأشيرة لمدة شهر كامل، ليتم لاحقا السماح بدخول حاملها لروسيا لنهاية العام.أولمبياد "لؤلؤة البحر الأسود" 2014... سحر الطبيعة وجمال التنظيموبدوره، استذكر محبي الرياضة والسياحة الرياضية التنظيم الرائع لأولمبياد سوتشي "لؤلؤة البحر الأسود"، عام 2014، في روسيا.حيث جرى العمل، لمدة 7 سنوات، وتم بناء البنية التحتية للنقل والطاقة في سوتشي من الصفر تقريبا، وتم إنشاء الفنادق والمرافق الرياضية. وأشاد الرياضيون من جميع أنحاء العالم بالتنظيم العالي لأولمبياد سوتشي 2014، حيث تم بناء 363 منشأة، وحضر الألعاب الأولمبية 44 رئيس دولة.يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية والعشرون أقيمت في سوتشي في الفترة، من 7 إلى 23 فبراير/ شباط 2014. وحصل المنتخب الروسي على المركز الأول في مسابقة الفرق غير الرسمية، وحاز على 33 ميدالية.وتم الاعتراف عالميا بمستوى تنظيم الألعاب الأولمبية في روسيا، باعتباره أحد أفضل المستويات في تاريخ المسابقة بأكملها.سوريا تشارك في أولمبياد باريس بـ 6 رياضيينأول رياضية روسية تفوز ببطولة الوثب العالي الماليزية تحت العلم الروسي

https://sarabic.ae/20240726/قبل-انطلاق-الأولمبياد-هجوم-كبير-يعطل-شبكة-السكك-الحديدية-في-فرنسا-فيديو-1091138222.html

https://sarabic.ae/20240725/أحداث-غريبة-رياضيون-يتعرضون-للسرقة-في-فرنسا-1091125805.html

https://sarabic.ae/20180715/روسيا-كأس-العالم-مبارايات-1033818859.html

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