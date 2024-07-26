https://sarabic.ae/20240726/قبل-انطلاق-الأولمبياد-هجوم-كبير-يعطل-شبكة-السكك-الحديدية-في-فرنسا-فيديو-1091138222.html
قبل انطلاق الأولمبياد... هجوم كبير يعطل شبكة السكك الحديدية في فرنسا... فيديو
قبل انطلاق الأولمبياد... هجوم كبير يعطل شبكة السكك الحديدية في فرنسا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T08:20+0000
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وقالت الشركة في بيان، إنها تعرضت ليل الخميس/ الجمعة، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد ارتباكا كبيرا.وأضافت الشركة: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات".وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات".ودعت الشركة الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.يشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق خلال ساعات قليلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رسميا اليوم الجمعة.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قبل انطلاق الأولمبياد... هجوم كبير يعطل شبكة السكك الحديدية في فرنسا... فيديو
08:20 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 08:24 GMT 26.07.2024)
أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
وقالت الشركة في بيان، إنها تعرضت ليل الخميس/ الجمعة، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد ارتباكا كبيرا.
وأضافت الشركة: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات".
وأوضحت أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.
وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات".
ودعت الشركة الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق خلال ساعات قليلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
رسميا اليوم الجمعة.