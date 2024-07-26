https://sarabic.ae/20240726/قبل-انطلاق-الأولمبياد-هجوم-كبير-يعطل-شبكة-السكك-الحديدية-في-فرنسا-فيديو-1091138222.html

قبل انطلاق الأولمبياد... هجوم كبير يعطل شبكة السكك الحديدية في فرنسا... فيديو

قبل انطلاق الأولمبياد... هجوم كبير يعطل شبكة السكك الحديدية في فرنسا... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T08:20+0000

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وقالت الشركة في بيان، إنها تعرضت ليل الخميس/ الجمعة، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد ارتباكا كبيرا.وأضافت الشركة: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات".وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات".ودعت الشركة الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.يشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق خلال ساعات قليلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رسميا اليوم الجمعة.

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