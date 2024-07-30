https://sarabic.ae/20240730/حتى-عام-2025-إعلام-غربي-يكشف-عن-مشاكل-خطيرة-في-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1091257845.html
"حتى عام 2025"... إعلام غربي يكشف عن مشاكل خطيرة في مقاتلات "إف-35" الأمريكية
"حتى عام 2025"... إعلام غربي يكشف عن مشاكل خطيرة في مقاتلات "إف-35" الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن طائرة "إف-35" الأمريكية هي المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس في الغرب، ولكن بسبب مشاكل برمجية كبيرة، لن تكون قادرة على المشاركة في قتال... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T15:56+0000
2024-07-30T15:56+0000
2024-07-30T16:07+0000
العالم
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ووفقا للصحيفة، فإن طائرة "إف-35" لا تتمتع بالميزات والقدرات التي تم الوعد بها أثناء تصنيعها.واحتجزت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، جزءا من التمويل الخاص بمقاتلات "إف-35" بسبب تأخر التحديثات الخاصة بالنسخ الجديدة من الطائرة المقاتلة، المنتمية للجيل الخامس.ورغم استئناف شركة "لوكهيد مارتن" عمليات تسليم النسخ الجديدة من الطائرة، إلا أن تلك النسخ يتم تسليمها غير مكتملة، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية.ويقدر ثمن النسخة الواحدة من هذه الطائرة المقاتلة بنحو 100 مليون دولار، وتجري في الوقت الحالي مفاوضات بين البنتاغون والشركة المصنعة للطائرة.وقال فرانك كيندال، وزير سلاح الجو الأمريكي: "هناك حوافز مالية يتم استخدامها ولا أعتقد أن "لوكهيد مارتن" تحاول عدم التسليم".وأضاف: "هناك نقاش مستمر منذ فترة حول مدى التقدم والمخاطر التي نحن مستعدون لتحملها في تلك المعادلة، وأعتقد أننا في مكان معقول الآن".ويقول مسؤولو "لوكهيد مارتن" إنهم يتوقعون تسليم ما بين 75 إلى 110 طائرات في النصف الثاني من عام 2024، بحسب المجلة.وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادثها.وتقدّر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف-35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ66 عاما، بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240730/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-برفقة-مقاتلات--1091250072.html
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العالم
"حتى عام 2025"... إعلام غربي يكشف عن مشاكل خطيرة في مقاتلات "إف-35" الأمريكية
15:56 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 16:07 GMT 30.07.2024)
ذكرت صحيفة بريطانية، أن طائرة "إف-35" الأمريكية هي المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس في الغرب، ولكن بسبب مشاكل برمجية كبيرة، لن تكون قادرة على المشاركة في قتال حقيقي حتى عام 2025.
ووفقا للصحيفة، فإن طائرة "إف-35" لا تتمتع بالميزات والقدرات التي تم الوعد بها أثناء تصنيعها.
وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن "أجهزة الاستشعار كانت ذات جودة منخفضة، والطائرة ذاتها لم تكن متوافقة مع أحدث الذخائر".
واحتجزت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، جزءا من التمويل الخاص بمقاتلات "إف-35" بسبب تأخر التحديثات الخاصة بالنسخ الجديدة من الطائرة المقاتلة، المنتمية للجيل الخامس.
ورغم استئناف شركة "لوكهيد مارتن" عمليات تسليم النسخ الجديدة من الطائرة، إلا أن تلك النسخ يتم تسليمها غير مكتملة، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية.
ويؤكد مسؤولون في البنتاغون رفضهم دفع التمويل الكامل لشركة "لوكهيد مارتن" بسبب مشاكل تسليم الطائرات وهي غير مكتملة.
ويقدر ثمن النسخة الواحدة من هذه الطائرة المقاتلة
بنحو 100 مليون دولار، وتجري في الوقت الحالي مفاوضات بين البنتاغون والشركة المصنعة للطائرة.
وقال فرانك كيندال، وزير سلاح الجو الأمريكي: "هناك حوافز مالية يتم استخدامها ولا أعتقد أن "لوكهيد مارتن" تحاول عدم التسليم".
وأضاف: "هناك نقاش مستمر منذ فترة حول مدى التقدم والمخاطر التي نحن مستعدون لتحملها في تلك المعادلة، وأعتقد أننا في مكان معقول الآن".
ويقول مسؤولو "لوكهيد مارتن" إنهم يتوقعون تسليم ما بين 75 إلى 110 طائرات في النصف الثاني من عام 2024، بحسب المجلة.
وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس
"إف-35"، التي تحاول تسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات "خارقة"، رغم أن خسائرها تجاوزت مليار دولار.
وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادثها.
وتقدّر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف-35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ66 عاما، بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.